போக்குவரத்து துறை வழக்கு

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தடை விதிக்க மறுப்புபோக்குவரத்து துறையில் பணி நியமன மோசடி தொடர்பான வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட தமிழ்வேல் என்பவரை, சிறப்பு நீதிமன்றம் சிறையில் அடைக்க பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.
தமிழ்வேல் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், ‘‘வேலைக்கு லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சரை காப்பாற்றவும், வழக்கை இழுத்தடித்து நீர்த்து போக செய்யவும் தான், இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது,’’ எனக்கூறி, தமிழ்வேலை காவலில் வைத்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுத்தார். விசாரணையை நவ., 11ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.
ADDED : நவ 05, 2026 08:54 PM
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தடை விதிக்க மறுப்புபோக்குவரத்து துறையில் பணி நியமன மோசடி தொடர்பான வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட தமிழ்வேல் என்பவரை, சிறப்பு நீதிமன்றம் சிறையில் அடைக்க பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.
தமிழ்வேல் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், ‘‘வேலைக்கு லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சரை காப்பாற்றவும், வழக்கை இழுத்தடித்து நீர்த்து போக செய்யவும் தான், இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது,’’ எனக்கூறி, தமிழ்வேலை காவலில் வைத்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுத்தார். விசாரணையை நவ., 11ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.