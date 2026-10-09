மின்னல் தாக்கி இருவர் பலி

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ராதாபுரம் புது காலனியைச் சேர்ந்த சரவணன், 46, கார்த்திக், 50, ஆகிய இருவரும் நேற்று மாலை சித்தேரிக்கரை பகுதியில் மாடு மேய்த்தனர்.
அப்போது பலத்த மழை பெய்து, மின்னல் தாக்கியதில், சம்பவ இடத்திலேயே இருவரும் உயிரிழந்தனர். விக்கிரவாண்டி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 08:36 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ராதாபுரம் புது காலனியைச் சேர்ந்த சரவணன், 46, கார்த்திக், 50, ஆகிய இருவரும் நேற்று மாலை சித்தேரிக்கரை பகுதியில் மாடு மேய்த்தனர்.
அப்போது பலத்த மழை பெய்து, மின்னல் தாக்கியதில், சம்பவ இடத்திலேயே இருவரும் உயிரிழந்தனர். விக்கிரவாண்டி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.