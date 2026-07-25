'வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்'; தமிழக பயணியர் ஏமாற்றம்
'வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்'; தமிழக பயணியர் ஏமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:53 AM
சென்னை : தமிழகத்தில் புதிதாக, வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் இயக்கப்படாததால், தமிழக ரயில் பயணியர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
சென்னை ஐ.சி.எப்., ஆலையில் தயாரிக்கப்படும் வந்தே பாரத் வகை ரயில்களுக்கு, நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இந்நிலையில், படுக்கை வசதி கொண்ட, வந்தே பாரத் ரயில்களை இயக்க ரயில்வே திட்டமிட்டது.
அதன்படி, கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் உள்ள, பி.இ.எம்.எல்., நிறுவனம், சென்னை ஐ.சி.எப்., ஆலை இணைந்து, நான்கு வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களை தயாரித்து, ரயில்வேயிடம் ஒப்படைத்தன.
இதில், முதல் இரண்டு ரயில்களை, பிரதமர் மோடி, அசாம் மாநிலம் காமாக்யா - மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுரா இடையே, கடந்த ஜன., 17ம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
அடுத்த இரண்டு, வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில், கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு - மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை இடையே இயக்கப்பட உள்ளன. அடுத்தடுத்து தயாரிக்க உள்ள, 6, 7வது வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள், தென்மேற்கு ரயில்வேக்கும், 8, 9வது ரயில்கள் வடக்கு ரயில்வேக்கும் ரயில்வே வாரியத்தால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கான, அதிகாரப்பூர்வமான கடிதத்தை, ஐ.சி.எப்., பொது மேலாளருக்கு அனுப்பி உள்ளது.
அடுத்தடுத்த ஒதுக்கீட்டிலும், தெற்கு ரயில்வேக்கு ஸ்லீப்பர் வந்தே பாரத் ரயில் ஒதுக்காதது, தமிழக ரயில் பயணியருக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக ரயில் பயணியர் சங்க நிர்வாகிகள் சிலர் கூறியதாவது: தெற்கு ரயில்வேயில், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என, தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். ஆனாலும், இதுவரை ஒரு ஸ்லீப்பர் வந்தே பாரத் ரயில் கூட ஒதுக்கப்படவில்லை. இது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.