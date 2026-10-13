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சென்னை – 34–26
கோவை – 35–23
மதுரை – 36–25
சேலம் – 34–24
ஈரோடு – 35–24
வேலுார் – 36–25
நாகை – 34–26
நெல்லை – 33–25
திருச்சி – 36–26
ஊட்டி – 21–12
கொடைக்கானல் – 21–12
கன்னியாகுமரி – 35–25
ராமேஸ்வரம் – 34–26
புதுச்சேரி – 33–25
பெங்களூரு – 30–21
புதுடில்லி – 34–21
UPDATED : அக் 13, 2026 06:09 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:07 PM
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சென்னை – 34–26
கோவை – 35–23
மதுரை – 36–25
சேலம் – 34–24
ஈரோடு – 35–24
வேலுார் – 36–25
நாகை – 34–26
நெல்லை – 33–25
திருச்சி – 36–26
ஊட்டி – 21–12
கொடைக்கானல் – 21–12
கன்னியாகுமரி – 35–25
ராமேஸ்வரம் – 34–26
புதுச்சேரி – 33–25
பெங்களூரு – 30–21
புதுடில்லி – 34–21