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/செய்திகள்/தமிழகம்/வானிலை

வானிலை

வானிலை

UPDATED : அக் 13, 2026 06:09 PM

ADDED : அக் 13, 2026 06:07 PM

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UPDATED : அக் 13, 2026 06:09 PM ADDED : அக் 13, 2026 06:07 PM

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சென்னை – 34–26

கோவை – 35–23

மதுரை – 36–25

சேலம் – 34–24

ஈரோடு – 35–24

வேலுார் – 36–25

நாகை – 34–26

நெல்லை – 33–25

திருச்சி – 36–26

ஊட்டி – 21–12

கொடைக்கானல் – 21–12

கன்னியாகுமரி – 35–25

ராமேஸ்வரம் – 34–26

புதுச்சேரி – 33–25

பெங்களூரு – 30–21

புதுடில்லி – 34–21

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