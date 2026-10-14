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சென்னை: தமிழக கல்வித்துறையின் கீழ் உள்ள, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில், 10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வை, அரசு தேர்வுகள் துறை நடத்துகிறது.
இந்த கல்வியாண்டுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணை, இன்று வெளியிடப்படுகிறது. அத்துடன், பிளஸ் 1 தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கான, தேர்வு அட்டவணையும் வெளியிடப்படுகிறது.
10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு எப்போது? இன்று அறிவிப்பு
10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு எப்போது? இன்று அறிவிப்பு
ADDED : அக் 14, 2026 12:12 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:12 AM
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சென்னை: தமிழக கல்வித்துறையின் கீழ் உள்ள, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில், 10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வை, அரசு தேர்வுகள் துறை நடத்துகிறது.
இந்த கல்வியாண்டுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணை, இன்று வெளியிடப்படுகிறது. அத்துடன், பிளஸ் 1 தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கான, தேர்வு அட்டவணையும் வெளியிடப்படுகிறது.