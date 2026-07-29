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﻿ தலைமை செயலகத்திற்குள் பெண்கள் தர்ணா

﻿ தலைமை செயலகத்திற்குள் பெண்கள் தர்ணா

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:14 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:14 PM

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சென்னை: முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு கொடுக்க வந்த, சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரு பெண்கள், குழந்தையுடன் திடீரென தலைமை செயலக வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை தலைமை செயலக வளாகத்தில், முதல்வரின் தனிப்பிரிவு உள்ளது. இங்கு, மனு அளிக்க ஏராளமானோர் வருகின்றனர்.

நேற்று, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடியைச் சேர்ந்த இந்திராணி, 55, தன் மருமகள் மற்றும் 5 வயது பேத்தியுடன், முதல்வர் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்க வந்தார்.

இந்திராணியின் பூர்வீக நிலத்தை, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சங்கரன் என்பவர் ஆக்கிரமித்து, போலி பட்டா பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து, இந்திராணி, சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பல முறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

முதல்வர் தனிப்பிரிவில் இரு முறை மனு கொடுத்துஉள்ளார்; எனினும் நடவடிக்கை இல்லை.

இதன் காரணமாக நேற்று முதல்வர் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்திற்கு வந்தவர், திடீரென தலைமை செயலக வளாகத்தில், மருமகள் மற்றும் பேத்தியுடன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த போலீசார் உடனடியாக அவர்களை குண்டுகட்டாக துாக்கிச் சென்று, முதல்வர் தனிப்பிரிவில் அமர வைத்து சமாதானம் செய்தனர்.

இச்சம்பவத்தால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பலனில்லாத தனிப்பிரிவு மாவட்ட அளவில் மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லாத நிலையில், முதல்வர் தனிப்பிரிவில், மக்கள் மனு கொடுக்க வருகின்றனர். அங்கு பெறப்படும் மனுக்களை, முதல்வர் தனிப்பிரிவு அலுவலர்கள் பிரித்து, சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு, நடவடிக்கைக்காக அனுப்பி வைக்கின்றனர். ஆனால், ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகளிடம், அந்த மனுக்கள் செல்லும்போது, அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தை கூறி, மனுவை நிராகரிக்கின்றனர். பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பதில்லை. இதனாலே, மக்கள் மீண்டும் மீண்டும், மனு கொடுக்க தலைமை செயலகம் வருகின்றனர். மாவட்ட அளவிலே மனு கொடுக்கும்போது, அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்தால், தலைமை செயலகம் வருவோர் எண்ணிக்கை குறையும்; அதற்குரிய நடவடிக்கையை அரசு எடுக்க வேண்டும்.



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