﻿ தலைமை செயலகத்திற்குள் பெண்கள் தர்ணா

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:14 PM
சென்னை: முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு கொடுக்க வந்த, சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரு பெண்கள், குழந்தையுடன் திடீரென தலைமை செயலக வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சென்னை தலைமை செயலக வளாகத்தில், முதல்வரின் தனிப்பிரிவு உள்ளது. இங்கு, மனு அளிக்க ஏராளமானோர் வருகின்றனர்.
நேற்று, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடியைச் சேர்ந்த இந்திராணி, 55, தன் மருமகள் மற்றும் 5 வயது பேத்தியுடன், முதல்வர் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்க வந்தார்.
இந்திராணியின் பூர்வீக நிலத்தை, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சங்கரன் என்பவர் ஆக்கிரமித்து, போலி பட்டா பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, இந்திராணி, சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பல முறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
முதல்வர் தனிப்பிரிவில் இரு முறை மனு கொடுத்துஉள்ளார்; எனினும் நடவடிக்கை இல்லை.
இதன் காரணமாக நேற்று முதல்வர் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்திற்கு வந்தவர், திடீரென தலைமை செயலக வளாகத்தில், மருமகள் மற்றும் பேத்தியுடன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த போலீசார் உடனடியாக அவர்களை குண்டுகட்டாக துாக்கிச் சென்று, முதல்வர் தனிப்பிரிவில் அமர வைத்து சமாதானம் செய்தனர்.
இச்சம்பவத்தால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.