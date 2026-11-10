ரயிலில் அடிபட்டு வடமாநில தொழிலாளி பலி

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தஞ்சாவூர்: ஒடிசா மாநிலம், கட்டாக்கை சேர்ந்தவர் பிஜய்குமார் பேஹூரா, 44.
இவர், பாபநாசம் பகுதியில், நண்பர்களுடன் தங்கி, கட்டுமான வேலை பார்த்து வந்தார். பிஜய்குமார் பேஹூரா தன் நண்பர்களுடன் நேற்று முன்தினம் இரவு, பாபநாசம்- ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அருகே தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து, மது அருந்திய போது, சேலத்தில் இருந்து மயிலாடுதுறை சென்ற ரயில் மோதியது. இதில், பிஜய்குமார் பேஹூரா சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். அவரது நணபர்கள் உயிர் தப்பினர். ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
ADDED : நவ 10, 2026 10:54 AM
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தஞ்சாவூர்: ஒடிசா மாநிலம், கட்டாக்கை சேர்ந்தவர் பிஜய்குமார் பேஹூரா, 44.
இவர், பாபநாசம் பகுதியில், நண்பர்களுடன் தங்கி, கட்டுமான வேலை பார்த்து வந்தார். பிஜய்குமார் பேஹூரா தன் நண்பர்களுடன் நேற்று முன்தினம் இரவு, பாபநாசம்- ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அருகே தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து, மது அருந்திய போது, சேலத்தில் இருந்து மயிலாடுதுறை சென்ற ரயில் மோதியது. இதில், பிஜய்குமார் பேஹூரா சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். அவரது நணபர்கள் உயிர் தப்பினர். ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.