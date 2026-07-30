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இரண்டாவது தலைநகரை தேடுகிறது ஜப்பான்

இரண்டாவது தலைநகரை தேடுகிறது ஜப்பான்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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டோக்கியோ: அவசரநிலைகள் மற்றும் பேரிடர் காலங்களில் டோக்கியோ நகருக்கு மாற்றாக செயல்படக்கூடிய இரண்டாவது தலைநகர் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான மசோதாவை ஜப்பான் பார்லிமென்ட் நிறைவேற்றியுள்ளது.

கிழக்காசிய நாடான ஜப்பானின் தலைநகராக டோக்கியோ உள்ளது. மிக சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டாலும், அரசின் நிர்வாக செயல்பாட்டில் எவ்வித தொய்வும் ஏற்பட்டாமல் இருப்பதை உறுதிபடுத்த ஜப்பான் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

இதையடுத்து இரண்டாவது தலைநகருக்கான முயற்சியை முன்னெடுத்துள்ளது. இதற்கான மசோதா பார்லிமென்டில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இயற்கை பேரிடர் டோக்கியோவை தாக்கினாலும், நாட்டின் அரசு செயல்பாடுகள், நிர்வாக துறை மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் முடங்கி விடாமல் தொடர்வதை இரண்டாவது தலைநகர் வாயிலாக உறுதி செய்ய முடியும் என அந்நாட்டு அரசு நம்புகிறது.

மேலும், இரண்டாவது தலைநகர் அமைப்பதால், பொருளாதாரம் மற்றும் மக்கள் தொகையில் டோக்கியோ மீதான சுமை சரி செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது-. தற்போது நாட்டின் பொருளாதார உற்பத்தியில் ஐந்தில் ஒரு பங்கை உருவாக்குவதுடன், நாட்டின் மக்கள் தொகையில் 30 சதவீதத்தையும் டோக்கியோ கொண்டுள்ளது.

ஜப்பானின் இரண்டாவது தலைநகருக்கான போட்டியில், அந்நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரான ஒசாக்கா உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, புகுவோகா, நகோயா போன்ற பிற நகரங்களும் இதில் ஆர்வம் காட்டி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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