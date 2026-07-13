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ஈரான் ராணுவத்திற்கு தடை விதிக்க பிரிட்டன் திட்டம்

ஈரான் ராணுவத்திற்கு தடை விதிக்க பிரிட்டன் திட்டம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:55 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:55 PM

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லண்டன்: தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாகக் கூறி ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படைக்கு தடை விதிக்க பிரிட்டன் அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

யூத சமூகத்தினருக்கு எதிராகச் சதி செய்ததாக ஈரான் ராணுவம் மற்றும் அதன் வெளிநாட்டு செயல்பாட்டுப் பிரிவான குட்ஸ் படை மீது கடந்த மாதம், பிரிட்டன், அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் உட்பட 22 நாடுகள் குற்றம் சாட்டின. அதுமட்டுமில்லாமல், இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் பிரிட்டன் தலைநகரில் யூதர்களுக்கு எதிரான பல தாக்குதல்கள் மற்றும் யூத வழிபாட்டுத் தலங்கள் மீதான தொடர் தீவைப்புச் சம்பவங்கள் அரங்கேறின.

இந்த நிலையில், தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாகக் கூறி ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படைக்கு தடை விதிக்க பிரிட்டன் அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக புதிய சட்டத்தையும் கொண்டு வருவதற்கான பரிசீலனை நடந்து வருகிறது.

இந்த வாரம் பார்லியில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள முன்மொழியப்பட்ட சட்டம் குறித்து பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் கூறுகையில், 'இந்தக் குழுக்களுக்கு ஆதரவளிப்பது அல்லது உதவுவது கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் 14 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்ள நேரிடும்,' எனக் கூறினார்

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