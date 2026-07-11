கமேனி கொலைக்கு பழிவாங்க வேண்டும்: மொஜ்தபா

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:47 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:47 PM
டெஹ்ரான்: ஈரானின் மதத்தலைவர் கமேனி ரத்தம் சிந்தியதற்கு பழிவாங்க வேண்டும் என அவரது மகன் மொஜ்தபா தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் கூட்டுத் தாக்குதலில் ஈரான் மதகுரு கமேனி பிப்.,28 ல் கொல்லப்பட்டார். சில நாட்களுக்கு முன்னர், அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், அவரது மகனும், ஈரானின் புது மத குருவுமான மொஜ்தபா கமேனி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: தனது தந்தையும், மத குருவுமான கமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு பழி வாங்க வேண்டும் என ஈரான் மக்கள் கோருகின்றனர்.
இந்த இரண்டு போர்களில் உயிர்நீத்த அனைத்து தியாகிகளின் ரத்தத்திற்கும் காரணமான குற்றவாளிகள் மற்றும் இழிவான கொலையாளிகளை பழிவாங்குவோம் என்று நாங்கள் சபதம் செய்கிறோம். ஈரானின் பழிவாங்கல், கட்டாயமாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். நாம் இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி அது நடந்தே தீரும்.ஈரான் மற்றும் ஈராக் முழுவதும் நம்ப முடியாத மற்றும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வகையிலான கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் மொஜ்தபா கமேனி தெரிவித்துள்ளார்.