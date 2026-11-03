சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஆஸி., அதிரடி வீரர் மேக்ஸ்வெல் ஓய்வு
சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஆஸி., அதிரடி வீரர் மேக்ஸ்வெல் ஓய்வு
ADDED : நவ 03, 2026 09:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:00 AM
மெல்போர்ன்: சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் அறிவித்துள்ளார். இவரது இந்த திடீர் முடிவு கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'மேட் மேக்ஸ்':
ஆஸ்திரேலிய அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகவும், மிடில்-ஆர்டர் அதிரடி பேட்ஸ்மேனாகவும் விளங்கியவர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் (36). களத்தில் இறங்கிவிட்டால் பந்துகளை நாலாபுறமும் சிதறடித்து, ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனிக்கே வரவழைக்கும் பாணிக்கு சொந்தக்காரர். 'சுவிட்ச் ஹிட்', 'ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்' போன்ற அசாத்தியமான ஷாட்களை மிக லாவகமாக ஆடி பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்தவர்.
இந்நிலையில் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக மேக்ஸ்வெல் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது: ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக பல ஆண்டுகள் விளையாடியதை பெருமையாகக் கருதுகிறேன். நாட்டிற்காக கோப்பைகளை வென்று கொடுத்த தருணங்கள் என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாதவை. அடுத்த தலைமுறை வீரர்களுக்கு வழிவிட்டு சர்வதேச அரங்கிலிருந்து விடைபெற இதுவே சரியான தருணம். இவ்வாறு அவர் உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
மறக்க முடியாத மாயாஜால இன்னிங்ஸ்:
2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக காலில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்ட நிலையிலும், ஒற்றைக் காலில் நின்று இவர் அடித்த ஆட்டமிழக்காத 201* ரன்கள் உலகக் கிரிக்கெட் வரலாற்றின் ஆகச்சிறந்த இன்னிங்ஸ்களில் ஒன்றாகப் போற்றப்படுகிறது.
சாதனைப் பயணம்:
ஆஸ்திரேலியா வென்ற 2015 மற்றும் 2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை அணிகளிலும், 2021 டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற அணியிலும் முக்கியத் தூணாக மேக்ஸ்வெல் செயல்பட்டுள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விடைபெற்றாலும், ஐபிஎல், பிக் பாஷ் போன்ற பிரபல டி20 லீக் தொடர்களில் தொடர்ந்து களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிரடி மன்னனின் இந்த திடீர் ஓய்வு அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் அவருக்கு சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.