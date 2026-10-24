செஸ்வான் சிக்கன் லாலிபாப் கிரேவி

UPDATED : அக் 25, 2026 01:42 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:26 AM
ஸ்செஸ்வான் சிக்கன் லாலிபாப் இந்தோ சீனா உணவு வகைகளில் ஒன்றாகும். இது விருந்தினருக்கு ஏற்ற அற்புதமான ஸ்பெஷல் உணவு. இதன் சுவையும் மற்ற சிக்கன் ரெசிபியைவிட சற்று அதிகமாகவே இருக்கும். இந்த 'டிஷ்' சற்று காரசார நிறைந்த உயர்ந்த வகை டிஷ். இதனை எவ்வாறு செய்யலாம் என்று இப்பதிவில் பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
1 முட்டை
பச்சை மிளகாய் சாஸ்
1 கைப்பிடி வெங்காயத்தாள்
செஸ்வான் சாஸ்
சிவப்பு மிளகாய் சாஸ்
2 ஸ்பூன் லைட் சோயா சாஸ்
1 ஸ்பூன்பூண்டு விழுது
1 துண்டு இஞ்சி
தேவையான அளவு உப்பு
தேவையான அளவு அரிசி மாவு
1 ஸ்பூன் சோள மாவு
முழு பூண்டு - 1
பச்சை மிளகாய் - 3
சிறிது சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்
1/2 கிலோ கோழி தொடைகள்
செய்முறை:
ஒரு பாத்திரத்தில் சிக்கன், இஞ்சி பூண்டு விழுது, பச்சை மிளகாய் சாஸ், சிவப்பு மிளகாய் சாஸ், சோயா சாஸ் மற்றும் சிவப்பு மிளகாய் தூள் ஸ்கீஸ்வான் சாஸ் சேர்த்து சில மணி நேரம் நன்கு ஊற வைக்க வேண்டும்.
சிக்கன் நன்கு ஊறிய பின்பு அதில் முட்டை, சோள மாவு,மைதா மாவு, அரிசி மாவு சேர்த்து அனைத்தையும் நன்கு கலந்து விட வேண்டும். ஊறவைத்த சிக்கனை எண்ணெய் பொன்நிறமாக பொரித்து எடுக்க வேண்டும்.
பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி,அதில் பூண்டு,பச்சை மிளகாய்,ஸ்பிரிங் ஆனியன் சேர்த்து நன்கு வதக்க வேண்டும். பிறகு பச்சை மிளகாய் சாஸ் மற்றும் செஸ்வான் சாஸ் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு சோள மாவு கரைத்து அதில் ஊற்றி சிறிது தண்ணீரும் ஊற்றி கெட்டியாகும் வரை நன்கு கொதிக்க விட வேண்டும்.
பிறகு பொறித்த சிக்கன் துண்டுகளை கிரேவியில் போட்டு நன்கு கிளறி விட வேண்டும். இப்போது சிக்கன் துண்டுகளுடன் கிரேவி கலந்து அருமையான சுவையை உண்டாக்கும்.