தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/வாராவாரம்/கடையாணி/சர்வதேச இருசக்கர வாகன கண்காட்சி

சர்வதேச இருசக்கர வாகன கண்காட்சி

சர்வதேச இருசக்கர வாகன கண்காட்சி

UPDATED : நவ 04, 2026 08:03 AM

ADDED : நவ 04, 2026 01:42 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 04, 2026 08:03 AM ADDED : நவ 04, 2026 01:42 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

1 ஹீரோ நிறுவனம், அதன் எக்ஸ்பல்ஸ் 150 அட்வெஞ்சர் பைக்கை காட்சிப்படுத்தியது.

2 டி.வி.எஸ் -., நிறுவனம், அதன் அப்பாச்சி ஆர்.டி.ஆர்., 125 பைக்கை காட்சிப்படுத்தியது.

3 ராயல் என்பீல்டு நிறுவனம், அதன் கான்டினென்டல் ஜி.டி., 750 கபே ரேசர் மற்றும் ஹிமாலயன் 750 அட்வெஞ்சர் டூரர் பைக்குகளை காட்சிப்படுத்தியது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us