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/வாராவாரம்/கடையாணி/வாகன அப்டேட்ஸ்

வாகன அப்டேட்ஸ்

வாகன அப்டேட்ஸ்

ADDED : அக் 28, 2026 10:59 AM

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ADDED : அக் 28, 2026 10:59 AM

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01. கவாசாகி இசட்300 என்ற ஸ்ட்ரீட் பைட்டர் பைக், ரூ.3.24 லட்சத்தில் அறிமுகமானது.

02. மேம்படுத்தப்பட்ட பஜாஜ் பல்சர் என்.எஸ்., 200 பைக், ரூ. 1.60 லட்சத்தில் அறிமுகமானது.

03. ஹூண்டாய் பேயான் எஸ்.யூ.வி., கார், ரூ. 9.99 லட்சம் ரூபாயில் அறிமுகமானது.

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