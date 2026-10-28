வாகன அப்டேட்ஸ்

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01. கவாசாகி இசட்300 என்ற ஸ்ட்ரீட் பைட்டர் பைக், ரூ.3.24 லட்சத்தில் அறிமுகமானது.
02. மேம்படுத்தப்பட்ட பஜாஜ் பல்சர் என்.எஸ்., 200 பைக், ரூ. 1.60 லட்சத்தில் அறிமுகமானது.
03. ஹூண்டாய் பேயான் எஸ்.யூ.வி., கார், ரூ. 9.99 லட்சம் ரூபாயில் அறிமுகமானது.
ADDED : அக் 28, 2026 10:59 AM
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01. கவாசாகி இசட்300 என்ற ஸ்ட்ரீட் பைட்டர் பைக், ரூ.3.24 லட்சத்தில் அறிமுகமானது.
02. மேம்படுத்தப்பட்ட பஜாஜ் பல்சர் என்.எஸ்., 200 பைக், ரூ. 1.60 லட்சத்தில் அறிமுகமானது.
03. ஹூண்டாய் பேயான் எஸ்.யூ.வி., கார், ரூ. 9.99 லட்சம் ரூபாயில் அறிமுகமானது.