UPDATED : அக் 10, 2026 12:34 PM
ADDED : அக் 10, 2026 12:32 PM
மனப்பாடக் கற்றலை விட செயல்முறைக் கற்றலே சிறந்தது.
பாரம்பரியக் கல்வி பெரும்பாலும் விடைகளை மனப்பாடம் செய்வதிலும், தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. திறன் சார்ந்த கற்றல், புரிந்துகொள்வதிலும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. மாணவர்கள் நிஜ வாழ்க்கைச் சூழ்நிலைகளில் அறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
கற்றல் உண்மையானதாகத் தோன்றுவதால், மாணவர்கள் அதிக ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தேர்வுகளுக்கு மட்டும் தயாராவதற்குப் பதிலாக, அர்த்தமுள்ள பணிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். இது, அவர்கள் கற்றலை ரசிப்பதோடு, பாடங்களையும் சிறப்பாக நினைவில் கொள்ளவும் உதவுகிறது.
திறன் சார்ந்த கற்றல், மாணவர்கள் தங்கள் ஆர்வங்களை ஆராய்வதற்கு வழிவகுக்கிறது. இதனால், கற்றல் அர்த்தமுள்ளதாகவும் புதுப்பித்ததாகவும் விளங்குகிறது.