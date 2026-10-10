தொடர் வகுப்புகளும், மாணவர்களின் மனநிலையும்; பெற்றோர் கவனிக்க வேண்டியவை
தொடர் வகுப்புகளும், மாணவர்களின் மனநிலையும்; பெற்றோர் கவனிக்க வேண்டியவை
UPDATED : அக் 10, 2026 12:38 PM
ADDED : அக் 10, 2026 12:36 PM
இன்றைய சூழலில், மாணவர்களுக்கு காலையில் பள்ளிக்குச் செல்வதில் தொடங்கும் அவசரம் இரவு தூங்கும் வரை தொடர்கிறது. பள்ளி முடிந்ததும் டியூஷன், பிறகு இசை, நீச்சல், ஓவியம் என அடுத்தடுத்து வகுப்புகளுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இதற்கு, மற்ற குழந்தைகளை விட தங்களது குழந்தைகள் படிப்பிலும், விளையாட்டிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற பெற்றோரின் அக்கறையே சில சமயங்களில் அடிப்படைக் காரணம் ஆகலாம். ஆனால், நாள் முழுவதும் இடைவிடாமல் ஏதேனும் ஒன்றில் ஈடுபடுத்தப்படுவது குழந்தைகளின் இயல்பான மனநிலையைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பதைப் பலரும் கவனிப்பதில்லை.
சிறிது நேரம் ஓய்வு
எப்போதும் ஏதாவது செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை குழந்தைகளுக்குச் சோர்வையும் அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. போதுமான ஓய்வு கிடைக்காத போது தலைவலி, தூக்கமின்மை, கவனக்குறைவு, சீக்கிரம் எரிச்சலடைவது போன்ற பிரச்னைகள் வர வாய்ப்புள்ளது. புதிய விஷயங்களைக் கற்கும் ஆர்வம் குறைந்து, எல்லாமே செய்து முடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயப் பணியாக அவர்களுக்குத் தோன்ற ஆரம்பித்துவிடும்.
குழந்தைகளுக்கும் சிறிது நேரம் ஓய்வு தேவைப்படும் என்பதை பெற்றோர்கள் உணர வேண்டும். மற்றவர்களின் தலையீடு இல்லாமல் தனியாக விளையாடும் போதும் ஓய்வாக இருக்கும் போதும் தான் சுயமாகச் சிந்திக்கும் ஆற்றல் வளர்கிறது.
படிப்பையும், ஓய்வையும் சமமாகப் பிரிக்க வேண்டும்
பெற்றோர்கள் எல்லா நேரத்தையும் வகுப்புகளால் நிரப்பும் போது, தங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பும், தனியாக முடிவெடுக்கும் திறனும் அவர்களுக்குக் கிடைக்காமல் போகலாம்.
இதைத் தவிர, தொடர் வகுப்புகளால் பல மாணவர்களுக்கு பெற்றோரிடமோ நண்பர்களிடமோ பேச நேரம் கிடைப்பதில்லை. சக மாணவர்களோடு இயல்பாக விளையாடும் போது தான் மற்றவர்களோடு பழகும் விதமும், விட்டுக்கொடுத்துப் போகும் தன்மையும் வளரும். இறுதியாக, குழந்தைகள் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வது நல்லது தான். ஆனால் அது அவர்களின் விருப்பத்தின் பேரிலும், அவர்களுக்கு சிரமம் தராத அளவிலும் இருக்க வேண்டும்.
வாரத்தில் சில நாட்களாவது எந்த வகுப்பும் இல்லாமல் அவர்கள் விரும்பியபடி கழிக்க அனுமதிக்கலாம். குழந்தைகளின் மனநிலையைப் புரிந்துகொண்டு, படிப்பையும் ஓய்வையும் சமமாகப் பிரித்துத் தருவதே அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்பதை பெற்றோர்கள் உணர வேண்டும்.