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அறிவியல் ஆயிரம்
'ரீசார்ஜ்' தேவையில்லாத பேட்டரி
ஒவ்வொரு முறையும் 'ரீசார்ஜ்' செய்யாமல் 50 ஆண்டுகள் செயல்படும், பேட்டரியை சீனாவின் 'பீட்டாவோல்ட்' நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. 'பிவி100' எனும் இந்த பேட்டரி, ரூபாய் நாணயத்தை விட சிறியது. இது 3 வோல்ட்டில், 100 'மைக்ரோ வாட்ஸ்' அளவு மின்சாரத்தை வெளியிடுகிறது. இதனால் குறைந்த மின் தேவை கொண்ட சாதனங்களுக்கு பயன்படும். இது 'நிக்கல்- 63' எனும் அணுசக்தி கதிரியக்க ஐசோடோப்பிலிருந்து இதற்கான எரிசக்தியை பெறுகிறது, இது மெதுவாக சிதைவடையும் போது ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. பாதுகாப்பானது, சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/ அறிவியல் ஆயிரம் : 'ரீசார்ஜ்' தேவையில்லாத பேட்டரி
PUBLISHED ON : ஜூலை 12, 2026 12:00 AM
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அறிவியல் ஆயிரம்
'ரீசார்ஜ்' தேவையில்லாத பேட்டரி
ஒவ்வொரு முறையும் 'ரீசார்ஜ்' செய்யாமல் 50 ஆண்டுகள் செயல்படும், பேட்டரியை சீனாவின் 'பீட்டாவோல்ட்' நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. 'பிவி100' எனும் இந்த பேட்டரி, ரூபாய் நாணயத்தை விட சிறியது. இது 3 வோல்ட்டில், 100 'மைக்ரோ வாட்ஸ்' அளவு மின்சாரத்தை வெளியிடுகிறது. இதனால் குறைந்த மின் தேவை கொண்ட சாதனங்களுக்கு பயன்படும். இது 'நிக்கல்- 63' எனும் அணுசக்தி கதிரியக்க ஐசோடோப்பிலிருந்து இதற்கான எரிசக்தியை பெறுகிறது, இது மெதுவாக சிதைவடையும் போது ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. பாதுகாப்பானது, சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது.