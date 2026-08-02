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அறிவியல் ஆயிரம்
டைனோசர் அழிந்தது எப்படி
பூமியை 6.6 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் 'சிக்ஸூலப்' விண்கல் தாக்கியது. இதன் அகலம் 9.5 - 14.5 கி.மீ., டைனோசர் அழிவுக்கு காரணமான இந்த விண்கல் பற்றி அமெரிக்காவின் பர்டியூ பல்கலை ஆய்வில், 'இந்த விண்கல் மோதலால் எழுந்த துாசி மேகம், பூமி முழுவதும் தீப்பிடிப்பை உருவாக்கி இருக்கலாம்; இது பெரும்பாலான விலங்குகளை ஒரு மணி நேரத்துக்குள் எரித்து உயிரிழக்க வைத்தது. இதில் தப்பித்தவை, இந்த துாசி மேகங்கள், பல ஆண்டுகளாக சூரிய ஒளியை மறைத்ததால் உருவான உலகளாவிய குளிர்காலத்தில் அழிந்திருக்கலாம்' என தெரிவித்துள்ளனர்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/ அறிவியல் ஆயிரம் : டைனோசர் அழிந்தது எப்படி
PUBLISHED ON : ஆக 02, 2026 12:09 AM
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அறிவியல் ஆயிரம்
டைனோசர் அழிந்தது எப்படி
பூமியை 6.6 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் 'சிக்ஸூலப்' விண்கல் தாக்கியது. இதன் அகலம் 9.5 - 14.5 கி.மீ., டைனோசர் அழிவுக்கு காரணமான இந்த விண்கல் பற்றி அமெரிக்காவின் பர்டியூ பல்கலை ஆய்வில், 'இந்த விண்கல் மோதலால் எழுந்த துாசி மேகம், பூமி முழுவதும் தீப்பிடிப்பை உருவாக்கி இருக்கலாம்; இது பெரும்பாலான விலங்குகளை ஒரு மணி நேரத்துக்குள் எரித்து உயிரிழக்க வைத்தது. இதில் தப்பித்தவை, இந்த துாசி மேகங்கள், பல ஆண்டுகளாக சூரிய ஒளியை மறைத்ததால் உருவான உலகளாவிய குளிர்காலத்தில் அழிந்திருக்கலாம்' என தெரிவித்துள்ளனர்.