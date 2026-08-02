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அறிவியல் ஆயிரம்
உருகும் பனி... உருவாகும் நச்சு
அண்டார்டிகா பனிப்படலத்தில் உலகில் 70 சதவீத நன்னீர் உள்ளது. இது முழுவதும் உருகினால் கடல் நீர்மட்டம் 180 அடி உயரும். இந்நிலையில் அண்டார்டிகா கண்டத்தின் உருகும் பனியில் அதிக பாதரசம் வெளியாகிறது என சீனாவின் பீகிங் பல்கலை விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர். தற்போது இதன் அளவு ஆண்டுக்கு ஒரு சதுர மீட்டரில் 93 மைக்ரோ கிராம் அளவில் உள்ளது. இது மற்ற கண்ட திட்டுகளில் உள்ள பாதரச அளவை விட இரு மடங்கு அதிகம். இது அங்கு பல ஆண்டுகளாகப் புதைந்துள்ள நச்சுத் தனிமம் வெளிப்படுவதை குறிக்கிறது. இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படையும் என தெரிவித்துள்ளனர்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/ அறிவியல் ஆயிரம் : உருகும் பனி... உருவாகும் நச்சு
PUBLISHED ON : ஆக 03, 2026 12:00 AM
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அறிவியல் ஆயிரம்
உருகும் பனி... உருவாகும் நச்சு
அண்டார்டிகா பனிப்படலத்தில் உலகில் 70 சதவீத நன்னீர் உள்ளது. இது முழுவதும் உருகினால் கடல் நீர்மட்டம் 180 அடி உயரும். இந்நிலையில் அண்டார்டிகா கண்டத்தின் உருகும் பனியில் அதிக பாதரசம் வெளியாகிறது என சீனாவின் பீகிங் பல்கலை விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர். தற்போது இதன் அளவு ஆண்டுக்கு ஒரு சதுர மீட்டரில் 93 மைக்ரோ கிராம் அளவில் உள்ளது. இது மற்ற கண்ட திட்டுகளில் உள்ள பாதரச அளவை விட இரு மடங்கு அதிகம். இது அங்கு பல ஆண்டுகளாகப் புதைந்துள்ள நச்சுத் தனிமம் வெளிப்படுவதை குறிக்கிறது. இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படையும் என தெரிவித்துள்ளனர்.