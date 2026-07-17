பெருமை முழு முறம்; புடைத்து எடுத்தால் வெறும் முறம்!
பெருமை முழு முறம்; புடைத்து எடுத்தால் வெறும் முறம்!
PUBLISHED ON : ஜூலை 17, 2026 01:29 AM
க.சோணையா, திருமங்கலம், மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிய, 'இ - மெயில்' கடிதம்: 'நாடெல்லாம் களவாணிகள் நிறைந்துள்ளனர்; அதிலும், கூட்டுக் களவாணிகள் அதிகரித்துள்ளனர். அந்த கூட்டுல இருந்தாலும், நான் அதை செய்ய மாட்டேன் என்று ஒதுங்கி இருக்கும் தைரியம் வேண்டும்; அது எனக்கு உள்ளது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அதை நான் செய்திருக்கிறேன்' என்று கூறியுள்ளார், மக்கள் நீதி மய்யக் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன்.
கமல்ஹாசன் யாரை கூட்டுக் களவாணிகள் என்று கூறுகிறார்? தி.மு.க.,வையா அல்லது தி.மு.க., ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க நினைத்த அ.தி.மு.க.,வையா இல்லை தி.மு.க.,விலிருந்து தாவி, த.வெ.க.,வுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளையா?
இதேபோன்று தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், கடந்த சில நாட்களாகவே முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசி, தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டணிக்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார்.
சட்டசபை தேர்தலில், தி.மு.க., கூட்டணி தோல்வி அடைந்ததை தொடர்ந்து, அதில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், வி.சி.க., உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் கூட்டணி மாறி, த.வெ.க.,விற்கு ஆதரவு அளித்து, புதிய ஆட்சி அமைக்க வழி வகுத்தன.
சிலர் ஆட்சி அதிகாரத்திலும் பங்கெடுத்து கொண்டனர். மேலும், த.வெ.க., வின் முக்கிய புள்ளியான ஆதவ் அர்ஜுனாவை கைக்குள் போட்டு, ஊழல் கண்காணிப்பு துறை மற்றும் அரசு பிளீடர் போன்ற முக்கிய பொறுப்புகளுக்கு தனக்கு வேண்டிய, தி.மு.க., ஆதரவு நிலைப்பாடு உடையவர்களை நியமித்துக் கொண்டார், திருமாவளவன்.
ஆனாலும், அதிகார பசி அடங்காத திருமா, 'நாங்கள் இன்னும் தி.மு.க., கூட்டணியில் தான் இருக்கிறோம்; த.வெ.க.,வில் இணைந்து விட்டோம் என்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வு எதுவும் நடக்கவில்லை' எனக் கூறி, கமல்ஹாசன் சொன்ன கூட்டுக் களவாணித் தனத்தை நிரூபித்துள்ளார்.
தி.மு.க.,வின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதய நிதியோ, நேற்று வரை ஈ.வெ.ராமசாமியையும், திராவிடத்தையும் இழிவாக பேசி, 'கள்ளத்தனம் செய்த கருணாநிதி ஒழிகவே' என்று பாட்டு பாடிய, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானிடம் நட்பு பாராட்டி, அவரை தி.மு.க., கூட்டணிக்குள் கொண்டுவர பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதையெல்லாம் கண்டுதான் கூட்டுக் களவாணிகள் கூட்டத்தில் இருந்தாலும், தான் கூட்டுக் களவாணியாக இல்லை என்று பெருமிதப்படுகிறாரோ கமல்ஹாசன்!
ஊழலை ஒழிக்கப் போவதாக கூறி, தி.மு.க.,வுக்கு எதிராக கம்பு சுற்றிய கமல்ஹாசன், ஒரு எம்.பி.,சீட்டுக்காக கட்சியை தி.மு.க.,விடம் அடகு வைத்து விட்டு, கூட்டுக் களவாணிகள் கூட்டத்தில் நான் இல்லை என்று பெருமிதப்படுகிறார்.
பெருமை முழு முறம்; புடைத்து எடுத்தால் வெறும் முறமாம்!
எத்தனை காலம் இந்த இரட்டை வேடம்?
த.யாபேத்தாசன், பேய்க் குளம், துாத்துக்குடி மாவட்டத் தில் இருந்து எழுதுகிறார்: குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும், தமிழக முதல்வர்விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கவர்னர் அர்லேக்கருக்கு, தி.மு.க., சார்பில் அக்கட்சியின் அமைப்பு செயலர் ஆர்.எஸ்.பாரதி புகார் கடிதம் அனுப்பிஉள்ளார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக கவர்னருக்கு எதிரான அறிக்கை போர்களும், சட்டப் போராட்டங்களும் நடத்திய தி.மு.க.,வினர், இன்று கவர்னரை நோக்கி புகார் கடிதத்துடன் படையெடுக்கின்றனர்!
கடந்த 2011 - 2021ல் தி.மு.க., எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போதும், இதேபோன்று தான் நடந்து கொண்டது.
ஆட்சியில் இருக்கும் போது, 'கவர்னரின் டவுசரை அவிழ்த்து விடுவோம்' என்று மிரட்டுவதும், 'கவர்னர் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தேர்தலில் போட்டியிடத் தயாரா?' என சவால் விடுவதும், ஆட்சியில் இல்லை என்றால், ஆளுங்கட்சி மீதான புகார் பட்டியல்களை துாக்கிக் கொண்டு கவர்னர் மாளிகைக்கு ஓடுவதும் என, இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு, தி.மு.க., இரட்டை வேடம் பூணும்?
கவர்னர் என்பவர் மத்திய - மாநில உறவுகளை பாதுகாக்க கூடியவர்; என்ன தான் மாநில உரிமையை வலியுறுத்தினாலும், மத்திய அரசின் துணையின்றி ஒரு மாநிலம் வளர்ச்சி பாதையில் பயணிக்க முடியாது.
இதையெல்லாம் உணர்ந்து தான், கவர்னருடன் இணக்கமாக செயல்படுகிறது, த.வெ.க., அரசு.
அரசியல் அனுபவம்இல்லாதவர்களை கொண்ட த.வெ.க., அரசுக்கு இருக்கும் மதிநுட்பம், பழம்பெரும் கட்சியான, தி.மு.க.,விற்கு இல்லையே!
அரசியல் விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்!
எஸ்.சுந்தாஸா, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிய, 'இ - மெயில்' கடிதம்:
மதம் மாறியவர்களுக்கும் ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்று, 2024ல் அரசாணை வெளியிட்டது, தமிழக அரசு. இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், 'ஜாதிவாரி தொகுப்பு மதமாற்றத்திற்கு மட்டும் அல்லாமல், இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது' என்று கருத்து தெரிவித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது, சென்னை உயர் நீதிமன்றம்.
இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அப்பீல் செய்துள்ளது, தமிழக அரசு.
தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு அரசும், இடஒதுக்கீட்டிற்கு அளவுகோல் இல்லாமல், ஓட்டு வங்கியை மட்டுமே குறி வைத்து சிறுபான்மையினர், பட்டியலினத்தோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்று பிரிவினை ஏற்படுத்தி, அவற்றுக்குள்ளும் உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்து குழப்பி வருகின்றன.
வன்னியருக்கு கொடுக்கப்பட்ட உள்ஒதுக்கீட்டை இரு கழகங்களும் போட்டி போட்டு செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரதுடித்தபோது, உச்ச நீதி மன்றம் அந்த அரசாணைக்கு தடை விதித்தது.
கழகங்களின் வழியில் தற்போது, த.வெ.க., அரசும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்துள்ளது.
ஹிந்து மதத்தில், மனு தர்மத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஜாதிய வேறுபாடுகள் தான் முக்கிய பிரச்னை என்று ஆங்கிலேயர் காலத்திலிருந்து கருத்து திணிப்பு செய்யப்பட்டு வந்துள்ளது.
வெள்ளையரின் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை புரிந்துகொள்ளாத அரசியல்வாதிகள், இந்த விஷயத்தை பிடித்து கொண்டு மேலும் ஜாதிகளிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில், மதம் மாறியோருக்கு ஜாதி இல்லை என்று பல முறை தீர்ப்பளித்து விட்டது. ஆனாலும், மாநில அரசுகள் எதாவது ஒரு வகையில் மீண்டும் மனு தாக்கல் செய்வது வாடிக்கையாக உள்ளது.
மாநில அரசுகளின் இதுபோன்ற அரசியல் விளையாட்டுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நிரந்தர தடை விதிக்க வேண்டும்!