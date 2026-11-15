சட்டத்தின் நிலைப்பாடு மாறக்கூடாது!
சட்டத்தின் நிலைப்பாடு மாறக்கூடாது!
PUBLISHED ON : நவ 15, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : நவ 15, 2026 12:00 AM
செ.அ.ராகுல் கோல்டன், உதவிப் பேராசிரியர், லயோலா கல்லுாரி, சென்னையிலிருந்து அனுப்பிய, ‘இ –மெயில்’ கடிதம்: அரசியல் என்பது, மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கான பொறுப்பு; அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி சொத்துக்களைச் சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு அல்ல.
ஆட்சி மாறும்போதெல்லாம் முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைகள், சொத்துக் குவிப்பு வழக்குகள் போன்ற செய்திகள் வெளிவருகின்றன. இத்தகைய நடவடிக்கைகள் வரவேற்கத்தக்கவை. அதே நேரத்தில் ஊழல் ஒழிப்பு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்சிக்காலத்தோடு முடிந்துவிடக் கூடாது.
ஒருவர் எந்தக் கட்சியை, எந்தச் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர், தற்போது ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிறாரா அல்லது எதிர்க்கட்சியிலா என்பது, விசாரணையின் அளவுகோலாக இருக்கக்கூடாது.
அவர் அமைச்சராக பொறுப்பு வகித்த காலத்தில் அவருடைய சட்டப்பூர்வ வருமானம் என்ன; அந்தக் காலகட்டத்தில் அவருடைய சொத்துக்கள் எவ்வளவு அதிகரித்தன; குடும்ப உறுப்பினர்கள், உறவினர்கள் அல்லது தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பெயர்களில் சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளனவா; வருமானத்திற்கு பொருந்தாத முதலீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளனவா; அரசுப் பணிகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளனவா என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு, ஆவணங்களின் அடிப்படையில் விடை காண வேண்டும்.
முன்னாள் அமைச்சர்களின் வீடுகள், அலுவலகங்கள், பண்ணை வீடுகள், தோட்டங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய சொத்து ஆவணங்கள் ஆகியவை, சட்டப்படி உரிய விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். வங்கிக் கணக்குகள், நிலப் பதிவுகள், நிறுவன முதலீடுகள், வருமான வரி கணக்குகள், ஒப்பந்தப் பரிவர்த்தனைகள் போன்றவற்றையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும்.
பதவியில் இருந்த காலத்திற்கும் அதற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய காலத்திற்கும் இடையே சொத்துக்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை ஆய்வு செய்தால், சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகள் இருந்தால் அவற்றை கண்டறிய முடியும்.
ஒரு அமைச்சரின் பெயரில் சொத்துக்கள் இல்லாமல், உறவினர்கள் அல்லது பினாமிகளின் பெயர்களில் சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற புகார் எழுந்தால், அதையும் சட்டத்தின் வரம்பிற்குள் விசாரிக்க வேண்டும். அதேபோல், தொழில் மூலம் சம்பாதித்த வருமானம், குடும்பத்தின் முந்தைய சொத்துக்கள், வாரிசுரிமை, கடன் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ வருமானங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சொத்து அதிகமாக இருப்பது மட்டுமே ஊழலுக்கான ஆதாரம் அல்ல. வருமானத்திற்கும், சொத்திற்கும் இடையிலான முரண்பாடு, நம்பகமான ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்.
மக்கள் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் அரசாங்கத்தில் பொறுப்பேற்கும் ஒவ்வொருவரும், தமது செயல்களுக்கு மக்களிடம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை கொண்டவர்கள். ஐந்து ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்துவிட்டு, அதன் பின்னர் அரசியல் அதிகாரம் மாறிவிட்டது என்பதற்காக கடந்தகால செயல்பாடுகள் மறக்கப்படக் கூடாது. அதேபோல், பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பதவி வகித்தவர் என்பதற்காகவும், சட்டத்தின் கண்காணிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்க முடியாது.
ஆட்சி மாறலாம், கட்சிகள் மாறலாம், அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் மாறலாம்; ஆனால், ஊழலுக்கு எதிரான சட்டத்தின் நிலைப்பாடு மட்டும் மாறக்கூடாது. அதுவே, உண்மையான ஜனநாயகத்தின் அடையாளம்!