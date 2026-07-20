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﻿ ரவுடிகள் தொடர்பு தி.மு.க., பிரமுகரை காப்பாற்றும் போலீசார்!

﻿ ரவுடிகள் தொடர்பு தி.மு.க., பிரமுகரை காப்பாற்றும் போலீசார்!

PUBLISHED ON : ஜூலை 21, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 21, 2026 12:00 AM

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இஞ்சி டீயை உறிஞ்சியபடியே, “பாஸ்போர்ட்டை தர மறுத்துட்டாங்க...” என, பெஞ்ச் பேச்சை ஆரம்பித்தார் அந்தோணிசாமி.

“யாருக்கு வே...” எனக் கேட்டார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.

“த.வெ.க., அரசுல அமைச்சரா இருக்கிற ஒருத்தர் மீது குற்ற வழக்கு இருக்கிறதால, தேர்தலுக்கு முன்னாடியே அவரது, 'பாஸ்போர்ட்'டை முடக்கி வச்சிருக்காங்க... இப்ப, அவர் அமைச்சராகிட்டதால, வெளிநாடு எல்லாம் போக வேண்டியிருக்கும்னு, பாஸ்போர்ட்டை திரும்ப பெற முடிவு செஞ்சாருங்க...

“அந்தத் துறை அதிகாரிகளை பார்த்து, பாஸ்போர்ட்டை கேட்க, அவங்க தர மறுத்துட்டாங்க... இதனால கோபமானவர், 'நான் அமைச்சர் தெரியுமா'ன்னு கேட்க, அங்கிருந்த வடமாநில அதிகாரி, 'நீங்க யாரா இருந்தாலும் பாஸ்போர்ட்டை தர முடியாது'ன்னு திட்டவட்டமா சொல்லிட்டாரு... இதனால, அமைச்சர் நொந்து போயிருக்காருங்க...

“தமிழக அமைச்சர்கள் பலருக்கு இன்னும் பாஸ்போர்ட்டே இல்லை... பலரும், அவசர அவசரமா பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க...” என்றார் அந்தோணிசாமி.

“புது வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஓய்...” என்ற குப்பண்ணாவே தொடர்ந்தார்...

“அரசு ஆபீஸ்கள்ல லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தறதால, அதிகாரிகள் முதல், ஊழியர்கள் வரை அரண்டு போயிருக்கால்லியோ... ஆனா, நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார் வருவாய்த் துறை அதிகாரி, 'கட்டிங்' வசூலுக்கு புது வழியை கண்டுபிடிச்சுட்டார் ஓய்...

“அதாவது, 'பீல்டு விசிட்' என்ற பெயர்ல வெளியிடங்களுக்கு போய், 'டீலிங்' பேசி முடிச்சு, வாங்க வேண்டியதை வாங்கிண்டு போயிடறார்... மலைப் பகுதிகள்ல, 'பொக்லைன்' இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படாதுன்னு விதியே இருக்கு ஓய்...

“ஆனா இந்த அதிகாரி, 'கட்டிங்' வாங்கிண்டு அதுக்கு அனுமதி தந்துடறார்... சக அதிகாரிகள் யாராவது சுட்டிக்காட்டினா, 'அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம்'னு அசால்டா சொல்றார் ஓய்...” என்றார் குப்பண்ணா.

“நந்தகுமார், இதையும் கேட்டுட்டு கிளம்பும்...” என, நண்பரை இழுத்து பிடித்த பெரியசாமி அண்ணாச்சியே, “தி.மு.க., பிரமுகரை காப்பாத்த பார்க்காவ வே...” என்றார்.

“யாருப்பா அது...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.

“தஞ்சை மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் ரவுடிகளை ஒடுக்கும் பணியில் போலீசார் இறங்கியிருக்காவ... சமீபத்துல, மூங்கில்பாலம் பகுதியில் மூணு ரவுடிகளை பிடிச்சு, அரிவாள், கத்தி, வாள்னு பயங்கர ஆயுதங்கள், இரண்டு பைக்குகளை பறிமுதல் செஞ்சாவ வே...

“அவங்க, பிரபல ரவுடி ஒருத்தரை கொல்ல சுத்திட்டு இருந்திருக்காவ... இந்த மூணு ரவுடிகளுக்கு பணம், ஆயுதங்கள் எல்லாம் குடுத்து உதவியது, கும்பகோணம் மாநகராட்சியைச் சேர்ந்த தி.மு.க., பிரமுகர் ஒருத்தரும், அவரது நண்பரும் தான்னு தெரியவந்துச்சு வே...

“ஆனா, அந்த ரெண்டு பேரையும் கைது செய்ய, போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை... இது, எஸ்.பி., கவனத்துக்கு போகவே, தி.மு.க., பிரமுகரை கைது செய்யும்படி உத்தரவு போட்டிருக்காரு... இப்ப, தி.மு.க., பிரமுகரை தேடிட்டு இருக்காவ வே...” என முடித்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.

“சந்தோஷ், அரவிந்த் இப்படி உட்காருங்க பா...” என்றபடியே அன்வர்பாய் எழ, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.

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