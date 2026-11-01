தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/கருப்பு தான் நமக்கு நல்ல கலரு

கருப்பு தான் நமக்கு நல்ல கலரு

கருப்பு தான் நமக்கு நல்ல கலரு

PUBLISHED ON : நவ 01, 2026 12:00 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

PUBLISHED ON : நவ 01, 2026 12:00 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பொருளாதாரத்தில் தான் கருப்பு பணம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

ஆனால் உடலுக்கு கருப்பு நிறம் நன்மை செய்கிறது. சூரியனின் ‘அல்ட்ரா வயலட்' கதிர்கள் நம் மேல் விழும்போது, அதன் கதிர்களினால் நமது தோலில் ‘கேன்சர்' வராமல் இருக்க இயற்கையாகவே ‘மெலனின்' என்ற ஒரு கருப்பு நிறம் சேர்கிறது. இதனால் தான் நமது உடலில் வெயில் படும் இடங்கள் கருத்தும் உடையினால் மூடப்பட்ட இடங்கள் கொஞ்சம் வெளுத்தும் இருக்கின்றது. கண்ணில் ‘ரெட்டினா'வின் பின்புறம் உள்ள மெலனின் கண்ணின் பார்வையை கூர்மையாக்குகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us