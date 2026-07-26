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தகவல் சுரங்கம்
கலாம் நினைவு தினம்
இந்திய இளைஞர்களின் கனவு நாயகனாக திகழ்ந்தவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம். இவர் 2015 ஜூலை 27ல் மறைந்தார். உடலால் மறைந்தாலும் இவரது கண்டுபிடிப்புகள், அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஆற்றிய பங்கு, மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்ததன் மூலம் அனைவரது மனதிலும் வாழ்கிறார். 1931 அக்., 15ல் ராமேஸ்வரத்தில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தார். ராக்கெட், ஏவுகணைகளை உருவாக்கினார். அணு ஆயுத நாடாக மாற்றுவதற்கு பாடுபட்டார். நாட்டின் ஜனாதிபதியாக பதவி வகித்தார். தன் உயிர் பிரியும் வரை இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தார்.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/தகவல் சுரங்கம் : கலாம் நினைவு தினம்
PUBLISHED ON : ஜூலை 27, 2026 12:00 AM
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தகவல் சுரங்கம்
கலாம் நினைவு தினம்
இந்திய இளைஞர்களின் கனவு நாயகனாக திகழ்ந்தவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம். இவர் 2015 ஜூலை 27ல் மறைந்தார். உடலால் மறைந்தாலும் இவரது கண்டுபிடிப்புகள், அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஆற்றிய பங்கு, மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்ததன் மூலம் அனைவரது மனதிலும் வாழ்கிறார். 1931 அக்., 15ல் ராமேஸ்வரத்தில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தார். ராக்கெட், ஏவுகணைகளை உருவாக்கினார். அணு ஆயுத நாடாக மாற்றுவதற்கு பாடுபட்டார். நாட்டின் ஜனாதிபதியாக பதவி வகித்தார். தன் உயிர் பிரியும் வரை இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தார்.