தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/சட்ட விரோதமாக வசித்த 2 வங்கதேசத்தவர் கைது

சட்ட விரோதமாக வசித்த 2 வங்கதேசத்தவர் கைது

சட்ட விரோதமாக வசித்த 2 வங்கதேசத்தவர் கைது

UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 14, 2026 10:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 14, 2026 10:06 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மங்களூரு: தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், மங்களூரு நகரின் பனம்பூர் கடற்கரை அருகில் உள்ள உணவகத்தில், வங்கதேசத்தினர் பணியாற்றுவதாக, பனம்பூர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, நேற்று காலை அங்கு சென்ற போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, வங்கதேச நாட்டைச் சேர்ந்த இருவரை கண்டுபிடித்தனர்.

அவர்களிடம் அதிகாரப்பூர்வமான எந்த ஆவணங்களும் இல்லை.

இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், சட்ட விரோதமாக வசித்த வெளிநாட்டவரை அடைத்து வைக்கும் மையத்திற்கு இருவரையும் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us