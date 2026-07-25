3 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: கோலாருக்கு புதிய கலெக்டர் நியமனம்
3 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: கோலாருக்கு புதிய கலெக்டர் நியமனம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:32 AM
பெங்களூரு: கர்நாடக அரசு, மூன்று ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்துள்ளது. கோலாருக்கு புதிய கலெக்டர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
உணவு மற்றும் பொது விநியோக துறை கமிஷனராக இருந்த ரவிகுமார், கோலார் மாவட்ட கலெக்டராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அந்த பொறுப்பில் இருக்கும் ரவி, இம்மாதம் 31ம் தேதியுடன் ஓய்வு பெறுவதால், அடுத்த மாதம் 1ம் தேதி ரவிகுமார் கலெக்டராக பொறுப்பேற்பார்.
கர்நாடக மாநில மருந்து விநியோக நிறுவன கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் ராகுல் ரத்னம் பாண்டே, மங்களூரு மாநகராட்சி கமிஷனராக நியமனக்கப்பட்டுள்ளார்.
பொருளாதாரம் மற்றும் திட்டமிடல் துறை இணை இயக்குனர் ரவி, கர்நாடக மாநில மருந்து விநியோக நிறுவன கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.