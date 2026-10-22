750 கிலோ தங்க அம்பாரியை சுமக்க 54 வயது யானை பிரஷாந்த் தேர்வு
750 கிலோ தங்க அம்பாரியை சுமக்க 54 வயது யானை பிரஷாந்த் தேர்வு
UPDATED : அக் 15, 2026 12:08 AM
ADDED : அக் 15, 2026 12:06 AM
மைசூரு: மைசூரு தசராவின் ஜம்பு சவாரி ஊர்வலத்தில், 750 கிலோ எடை கொண்ட தங்க அம்பாரியை சுமக்க 54 வயதான, பிரஷாந்த் யானை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மைசூரு தசராவின் சிகர நிகழ்ச்சியான ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம், வரும் 21ம் தேதி நடக்கிறது. சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் வீற்றிருக்கும் 750 கிலோ எடை கொண்ட தங்க அம்பாரியை, மைசூரு அரண்மனையில் இருந்து 5 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள பன்னிமண்டபம் வரை, யானை சுமந்து செல்லும்.
அதனை பின்தொடர்ந்து மற்ற யானைகள் செல்வதை பார்ப்பது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும்.
கடந்த 2020 முதல், 2025 வரை தங்க அம்பாரியை, அபிமன்யு என்ற யானை சுமந்து வந்தது. அந்த யானைக்கு, 60 வயது ஆகி விட்டதால், ஜம்பு சவாரி சுமப்பதில் இருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் ஜம்பு சவாரி ஊர்வலத்தை முன்நின்று நடத்தும் கவுரவம், அந்த யானைக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அபிமன்யு ஓய்வால் அம்பாரியை சுமக்கும் அடுத்த யானை எது என்பதில், பெரும் ஆர்வம் ஏற்பட்டது.
மர அம்பாரி
தசராவில் பங்கேற்கும் பிரஷாந்த், மகேந்திரா, தனஞ்ஜெயா, சுக்ரீவா, ஏகலவ்யா ஆகிய ஐந்து யானைகளை, வனத்துறையினர் தேர்வு செய்து, மர அம்பாரி யை சுமக்கும் பயிற்சி கொடுத்தனர். பிரஷாந்த், மகேந்திரா, தனஞ்ஜெயா ஆகிய மூன்று யானைகளில், ஒரு யானைக்கு அம்பாரி சுமக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும், மகேந்திராவுக்கே அதிக வாய்ப்பு என்றும் பேசப்பட்டது.
ஆனாலும் இரண்டு முறை மர அம்பாரியை சுமக்கும் பயிற்சியில், மகேந்திரா தோற்று போனதால், அம்பாரி சுமக்கும் வாய்ப்பை இழந்தது. தனஞ்ஜெயா யானையும், ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா தசராவில் அம்பாரி சுமக்க தேர்வானதால், பிரஷாந்த் யானைக்கு அம்பாரி சுமக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து உள்ளது.
குணம், செயல்பாடு
அம்பாரியை சுமக்க பிரஷாந்த் யானை தேர்வு செய்யப்பட்டதாக, மைசூரு மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் யதீந்திரா நேற்று அறிவித்தார். ஜம்பு சவாரியின் போது பிரஷாந்த் யானையின் இடது, வலது பக்கம் செல்லும் யானைகளாக காவேரி, ரூபா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பிரஷாந்த் யானை குறித்து அமைச்சர் யதீந்திரா கூறுகையில், ‘‘அம்பாரியை சுமந்து செல்லும் யானையாக பிரஷாந்த்தை தேர்வு செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது எனது பாக்யம். உடல் அமைப்பு, குணம், செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் பிரஷாந்த்தை தேர்வு செய்துள்ளோம். 18 ஆண்டுகளாக மைசூரு தசராவில் பிரஷாந்த் பங்கேற்றுள்ளது,’’ என்றார்.