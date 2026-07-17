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﻿ கிராம பணிகளில் ரூ.78 கோடி முறைகேடு நிர்வாக பொறியாளர், ஒப்பந்ததாரர் கைது

﻿ கிராம பணிகளில் ரூ.78 கோடி முறைகேடு நிர்வாக பொறியாளர், ஒப்பந்ததாரர் கைது

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:57 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:57 PM

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கொப்பால்: கர்நாடக கிராம அடிப்படை வசதிகள் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின், 78 கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக, செயல் நிர்வாக பொறியாளர் ஜரனப்பா சிஞ்சோல்கர் கைது செய்யப்பட்டார்.

கடந்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன் கொப்பாலில் கே.ஆர்.டி.எல்., எனும் கர்நாடக கிராம அடிப்படை வசதிகள் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் பல்வேறு பணிகள் நடத்தப்பட்டன.

ஆனால், பணி ஏதும் நடத்தாமல், நடந்ததாக பொய்யான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து, கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பில் தொகை வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இது குறித்து கடந்தாண்டு கே.ஆர்.டி.எல்., அதிகாரிகள் உட்பட சிலர், லோக் ஆயுக்தாவில் புகார் அளித்தனர். லோக் ஆயுக்தா அதிகாரிகளும் விசாரித்தனர்.

கே.ஆர்.டி.எல்., செயல் நிர்வாக பொறியாளர் ஜரனப்பா சிஞ்சோல்கர், ஒப்பந்ததாரர் தேவராஜுடன் கூட்டு சேர்ந்து, 339 பணிகளை நடத்தாமல் போலியான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, 78 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

அதன் பின், பெங்களூரில் இருந்த கே,ஆர்.டி.எல்., செயல் நிர்வாக பொறியாளர் ஜரனப்பா சிஞ்சோல்கர் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர் தேவராஜ் ஆகியோரை லோக் ஆயுக்தாவினர் நேற்று கைது செய்தனர்.

ஊழல் குற்றச்சாட்டு காரணமாக, சிஞ்சோல்கர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தார். ஆனால் அவர் நீதிமன்றத்தை நாடி, பணி நீக்க உத்தரவுக்கு, தடை பெற்று பணியில் நீடித்தார்.

அவர் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற, இன்னும், 15 நாட்களே உள்ளன. அதற்குள் அவர் லோக் ஆயுக்தா பிடியில் சிக்கியுள்ளார். இவரிடமும், ஒப்பந்ததாரரிடமும் தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.

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