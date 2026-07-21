தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ 'எபோலா வைரஸ்' பரவலை தடுக்க விமான நிலையங்களில் பரிசோதனை

﻿ 'எபோலா வைரஸ்' பரவலை தடுக்க விமான நிலையங்களில் பரிசோதனை

﻿ 'எபோலா வைரஸ்' பரவலை தடுக்க விமான நிலையங்களில் பரிசோதனை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:59 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:59 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பெங்களூரு: 'எபோலா வைரஸ்' பரவுவதை தடுக்க காங்கோ, உகாண்டா நாடுகளில் இருந்து கர்நாடகாவுக்கு விமானத்தில் வரும் பயணியருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காதர் கூறி உள்ளார்.

இது குறித்து, நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:

ஆப்பிரிக்க நாடுகளான காங்கோ, உகாண்டா ஆகியவற்றில் எபோலா வைரஸ் தீவிரமாக பரவி வருகிறது. இந்த வைரஸ் கர்நாடகாவில் பரவி விடக்கூடாது என்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. உகாண்டா, காங்கோ நாடுகளில் இருந்து விமானம் மூலம் கர்நாடகாவுக்கு வரும் பயணியருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் எம்.எல்.ஏ., தலைமையில் குழு உருவாக்கப்படும். இக்குழுவில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் இடம்பெறுவர். இக்குழுவினர் எபோலா வைரஸ் பரவாமல் இருப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பர்.

மாநிலத்தின் எல்லைகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தொற்று நோய் பரவுவதை தடுக்கும் அனைத்து பணிகளும் நடக்கின்றன.

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், நடப்பாண்டில் மலேரியா, டெங்கு பாதிப்பு கணிசமாக குறைந்து உள்ளது. தனியார் மருத்துவமனையில் வைரஸ் காய்ச்சல் அல்லது தொற்று நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டால் உடனடியாக சுகாதாரத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.

தொற்று நோய் பரிசோதனை என்ற பெயரில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us