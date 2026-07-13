மருத்துவமனைகளில் குளறுபடிகள் அதிகாரி உட்பட 6 பேர் மீது வழக்கு
மருத்துவமனைகளில் குளறுபடிகள் அதிகாரி உட்பட 6 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:57 PM
மைசூரு: பிரபலமான மைசூரு கே.ஆர்.மருத்துவமனை, செலுவாம்பா மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு, சிகிச்சை அளிப்பதில் குளறுபடி நடந்ததால், மாவட்ட சுகாதார அதிகாரி உட்பட ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தும்படி, உப லோக் ஆயுக்தா நீதிபதி வீரப்பா உத்தரவிட்டார்.
உப லோக் ஆயுக்தா நீதிபதி வீரப்பா, சில நாட்களுக்கு முன் மைசூரின் பிரபல அரசு மருத்துவமனைகளான கே.ஆர்.மருத்துவமனை, செலுவாம்பா மருத்துவமனைகளில் திடீர் ஆய்வு செய்தார். பல குறைகளை கண்டார்.
மருத்துவமனையில் துாய்மை இல்லை, நோயாளிகளுக்கு சரியாக சிகிச்சை அளிக்காதது, அடிப்படை வசதிகள் இல்லாதது கண்டு, நீதிபதி கோபமடைந்தார். ஏழை நோயாளிகளுக்கு அத்தியாவசியமாக கிடைக்க வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள், தரமான சிகிச்சை கிடைக்காததை, நீதிபதி வீரப்பா தீவிரமாக கருதினார்.
மைசூரு மாவட்ட சுகாதார அதிகாரி பிரசாத், கே.ஆர்.மருத்துவமனை அதிகாரிகள் நஞ்சுண்டசாமி, ராஜேஷ்குமார், செலுவாம்பா மருத்துவமனை மருத்துவ அதிகாரிகள் ராஜேந்திர குமார், சிவராம் கிருஷ்ணா ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தும்படி லோக் ஆயுக்தா போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது:
நான் மருத்துவமனைகளை ஆய்வு செய்த போது, கே.ஆர்.மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் கடுமையான நோயால் அவதிப்பட்ட நோயாளிகளை, சரியாக கவனிக்கவில்லை. அவர்களை படுக்க வைத்திருந்த ரப்பர் ஷீட் கிழிந்திருந்தது. ரத்தக்கறைகளுடன் இருந்தது. மருத்துவமனையில் துாய்மை இல்லை. இது நோயாளிகளுக்கு ஆபத்தானது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.