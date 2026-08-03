விவாகரத்து கேட்ட மனைவியை துன்புறுத்தும் கணவர் மீது வழக்கு
விவாகரத்து கேட்ட மனைவியை துன்புறுத்தும் கணவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 02, 2026 11:09 PM
ஒயிட்பீல்டு: தன்னை விவாகரத்து செய்த மனைவியை பழிவாங்கும் நோக்கில், அவரது தனிப்பட்ட போட்டோக்களை, மற்றவருக்கு அனுப்பி, தொல்லை கொடுத்த கணவர் மீது வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.
பெங்களூரின் ஒயிட்பீல்டில், 36 வயது பெண் வசிக்கிறார். இவருக்கும் நிதின் குப்தா என்பவருக்கும், 2013 டிசம்பரில், டில்லியில் திருமணம் நடந்தது. திருமணமான சில மாதங்களிலேயே, நிதின் குப்தா மனைவியை உடல், மன ரீதியாக கொடுமைப்படுத்த துவங்கினார்.
கணவரின் தொல்லையை தாங்க முடியாமல், விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தை அந்த பெண் நாடியுள்ளார். விசாரணை நடத்தும் நீதிமன்றம், மனைவிக்கு இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வழங்கும்படி, கணவருக்கு உத்தரவிட்டது. அதன் பின், மனைவியை அதிகமாக சித்ரவதை செய்தார். இதனால் அவரை விட்டு பிரிந்து, அப்பெண், 2022ல் பெங்களூருக்கு வந்து விட்டார். ஆனால் நிதின் குப்தாவின் தொல்லை நிற்கவில்லை.
மனைவியின் தனிப்பட்ட போட்டோக்களை, அவரது உறவினர்கள், அவர் வசிக்கும் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பின் செக்யூரிட்டி பாதுகாவலர்கள், வீட்டின் பணியாட்களுக்கு அனுப்பி, மனைவியின் கவுரவத்தை குலைத்தார்.
விவாகரத்து வழக்கை திரும்ப பெறும்படி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி, மனைவி வசிக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்குள் புகுந்து, ஸ்க்ரூ டிரைவரால் குத்த முற்பட்டார்.
சில நாட்களுக்கு முன், மனைவியை படியில் இருந்து தள்ளி, கொலை செய்ய முயற்சித்து தப்பியோடினார். இது குறித்து, ஏற்கனவே, காடுகோடி போலீஸ் நிலையத்தில், வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இதற்கிடையே மனைவிக்கு மேலும் தொந்தரவு தரும் நோக்கில், நள்ளிரவில் தினமும் ஆன்லைன் செயலிகள் மூலமாக, மனைவியின் வீட்டுக்கு தேவையற்ற பார்சல்கள், உணவுகளை ஆர்டர் செய்து அனுப்புகிறார். நள்ளிரவில் வந்து, டெலிவரி பாய்ஸ்கள் கதவை தட்டுகின்றனர்.
கணவரின் செயலால், வெறுப்படைந்த மனைவி, ஹெச்.ஏ.எல்., போலீஸ் நிலையத்தில், நேற்று முன் தினம் புகார் அளித்தார். போலீசாரும் நிதின் குப்தா மீது, வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை துவக்கிஉள்ளனர்.