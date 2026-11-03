/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/ஒப்பந்ததாரர்களுடன் ஆலோசனை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:07 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:07 AM
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பெங்களூரு: அரசு துறைகளில் பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு, பாக்கி தொகை வழங்குவது குறித்து, முதல்வர் சிவகுமார், கிருஷ்ணா அலுவலகத்தில், ஒப்பந்ததாரர்களுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
பெங்களூரு: ‘அர்னாப்’ புயலால், ஆந்திராவின் மின் வினியோக உள்கட்டமைப்பு சேதம் அடைந்துள்ளது. இதை சீரமைக்க, கர்நாடகாவில் இருந்து 500 மின் பணியாளர்கள், கிரேன்கள், புவி துளைப்பான் களுடன் கூடிய 15 லாரிகள், 25 டிராக்டர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று மின் துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ் நேற்று கூறினார்.