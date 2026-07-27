﻿ துணை முதல்வர் பதவி: எம்.பி.பாட்டீல் சூசகம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:56 PM
விஜயபுரா: ''துணை முதல்வராவேன் என்பது எனக்கு தெரியாது,'' என, மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் எம்.பி.பாட்டீல் கூறி உள்ளார்.
அவர் அளித்த பேட்டி:
'நீட்' தேர்வு போராட்டங்கள் பிரதமர் மோடியை துாக்கத்திலிருந்து எழுப்பி உள்ளன. தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தது. மோடி சகாப்தத்தின் முடிவு துவங்கிவிட்டது என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
நீட் விவகாரத்தை மத்திய அரசு தவறாக கையாள்வதுமாணவர்களின் எதிர்காலத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.மத வேறுபாடின்றி நாடு முழுதும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
பா.ஜ., தலைவர்களின் பிள்ளைகள் கூட போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர். ராகுல், பிரியங்க் கார்கே கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாகவே பிரதான் பதவி விலகினார்.
மன அழுத்தம் காரணமாக 1.50 லட்சம் மாணவர்கள் நீட்தேர்வை எழுதும் வாய்ப்பை இழந்தனர். துணை முதல்வர் பதவி குறித்து கட்சி மேலிடமே முடிவு செய்யும். துணை முதல்வராவேன் என்பது எனக்கு தெரியாது.
இது குறித்த விவாதங்கள் முன்னதாகவே நடந்தன. தற்போது என்ன நடக்கும் என்பதை கட்சி மேலிடமே முடிவு செய்யும். விஜயபுராவை சேர்ந்த ஒருவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க வேண்டும் என கட்சி தலைமையிடம் வலியுறுத்தி உள்ளேன்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.