முழு அரசு மரியாதையுடன் ஹாசனில் இன்று தேவகவுடா மனைவி உடலுக்கு இறுதி சடங்கு
முழு அரசு மரியாதையுடன் ஹாசனில் இன்று தேவகவுடா மனைவி உடலுக்கு இறுதி சடங்கு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:30 PM
பெங்களூரு: முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் மனைவி சென்னம்மாவின் உடலுக்கு இன்று, ஹாசன் நகரில் இறுதி சடங்கு நடக்கிறது.
பெங்களூரு மருத்துவமனையில் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் மனைவி சென்னம்மா நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். பெங்களூரு பத்மநாப நகரில் உள்ள இல்லத்தில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. முதல்வர் சிவகுமார், முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் உட்பட பல அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதை தொடர்ந்து நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு அவரது உடல், ஹாசன் மாவட்டம், ஹொளேநரசிபுராவுக்கு வாகனத்தில் எடுத்து செல்லப்பட்டது. குடும்ப உறுப்பினர்கள், பொது மக்கள் கண்ணீருடன் வழியனுப்பி வைத்தனர்.
பத்மநாபநகரில் இருந்து புறப்பட்ட அந்த வாகனம், தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக, நெலமங்களா கிராஸ், சோலுார் கிராஸ், குனிகல் கிராஸ், பெல்லுார் கிராஸ், கடபள்ளி கிராஸ், ஹிரிசவே கிராஸ், சென்னராயபட்டணம், சாந்திகிராம், பூவனஹள்ளி கிராஸ், ஹாசன் டெய்ரி சதுக்கம், என்.ஆர்., சதுக்கம், மொசலே ஹொசஹள்ளி வழியாக, நேற்றிரவு, ரேவண்ணா வீட்டில் பொது மக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது.
அப்பகுதியில் தடுப்புகள் அமைத்து போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு உள்ளது. இன்று காலை, மாவினகெரேயில் உள்ள ரங்கநாதசுவாமி மலை அடிவாரத்தில் இறுதி சடங்குகள் நடக்கின்றன.
'முன்னாள் பிரதமரின் மனைவி, மத்திய அமைச்சரின் தாய் என்பதை கருதி, அவருக்கு முழு அரசு மரியாதையுடன் இறுதி சடங்குகள் நடத்தப்படும்' என முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்து உள்ளார்.