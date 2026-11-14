/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/பிங்க்’ வழித்தடத்தில் இன்று முதல் ரயில் சேவை
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:00 PM
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பெங்களூரு: மெட்ரோ பிங்க் வழித்தடத்தில் இன்று ரயில் சேவை துவங்குகிறது.
பெங்களூரு காலேன அக்ரஹாரா – எஸ்.ஜி., பாளையா வரையிலான மெட்ரோ ரயில் ‘பிங்க்’ வழித்தடத்தில் இன்று காலை 6:00 மணி முதல் ரயில் சேவை துவங்க உள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7:00 மணி; திங்கட்கிழமை காலை 5:00 மணி; மற்ற நாட்களில் காலை 6:00 மணிக்கு ரயில் சேவை துவங்குகிறது. இரவு 10:54 மணி வரை ரயில் சேவை இருக்கும். வாரநாட்களில் உச்ச நேரங்களின் போது எட்டு நிமிட இடைவெளியில் ரயில் இயக்கப்படும். மற்ற நேரங்களில், 10 நிமிட இடைவெளியில் ரயில் இயக்கப்படும்.