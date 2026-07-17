அறிவுரை கூறிய பாட்டி கொலை: தப்பியோடிய பேரன் கைது
அறிவுரை கூறிய பாட்டி கொலை: தப்பியோடிய பேரன் கைது
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:53 PM
பெங்களூரு: வேலைக்கு செல்லும்படி, அறிவுரை கூறிய பாட்டியை கொலை செய்த பேரன் கைது செய்யப்பட்டார்.
பெங்களூரு ரூரல் மாவட்டம், பன்னரகட்டா அருகில் உள்ள கஞ்சகய்யனதொட்டி கிராமத்தில், தன் பாட்டியுடன் வசிப்பவர் பிரஜ்வல், 19.
தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளான இவர், கல்லுாரி படிப்பை பாதியில் விட்டு ஊரை சுற்றினார். எந்த வேலைக்கும் செல்லவில்லை. கஞ்சா பழக்கத்துக்கும் அடிமையாக இருந்தார்.
இது, அவரது பாட்டி கவுரம்மா, 70, என்பவருக்கு வருத்தம் அளித்தது. 'வெட்டியாக ஊரை சுற்ற வேண்டாம். பணத்தையும், நேரத்தையும் வீணாக்க வேண்டாம். ஏதாவது வேலைக்கு செல்லாமே' என, பேரனுக்கு அறிவுரை கூறினார். இதனால் பாட்டிக்கும், பேரனுக்கும் அவ்வப்போது வாக்குவாதம் நடந்தது.
இதே காரணத்தால், நேற்று முன்தினம் காலையில் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் நடந்தது. கோபமடைந்த பிரஜ்வல், கத்தியால் பாட்டியின் கழுத்தை அறுத்து, கொலை செய்தார்.
அதன்பின் தன் வீட்டுக்கு சென்று, தாயிடம் பாட்டியை நான் கொன்றுவிட்டேன் என, கூறிவிட்டு தப்பிவிட்டார்.
அதிர்ச்சி அடைந்த குடும்பத்தினர், பாட்டி கவுரம்மாவின் வீட்டுக்கு சென்று பார்த்த போது, கொலையாகி கிடந்தது தெரிந்தது.
தகவலறிந்து வந்த, பன்னரகட்டா போலீசார், மூதாட்டியின் உடலை மீட்டனர். தப்பியோடிய பிரஜ்வலையும் கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர்.