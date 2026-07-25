﻿ சுகாதார அமைச்சருக்கு அமெரிக்கா விருது

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:29 AM
பெங்களூரு: கர்நாடக சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும், முன்னாள் சபாநாயகருமான காதருக்கு, அமெரிக்காவின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான, 'குளோபல் சிவிக் லீடர்ஷிப்' விருது கிடைத்துள்ளது.
அமெரிக்காவின், 'மல்ட்டி எத்னிக் கமிஷன்' என்ற அமைப்பு சார்பில், சிறந்த சாதனை செய்தவர்களுக்கு, 'குளோபல் சிவிக் லீடர்ஷிப்' என்ற விருது வழங்கப்படுகிறது. இது, அமெரிக்காவால் வழங்கப்படும் மிகவும் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றாகும்.
நடப்பாண்டு இந்த விருதுக்கு, கர்நாடக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காதர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பொது சேவை, மக்கள் நலனுக்கான நிர்வகிப்பு திறன், சமுதாய மேம்பாட்டுக்கு, நீண்ட காலமாக காதர் ஆற்றிய சேவைக்காக, இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.
இதை பெறுவதற்காக, நேற்று முன் தினம், அவர் அமெரிக்கா சென்றார். அமெரிக்காவின் இல்லினாய்ஸ் மாநிலத்தின் நேபர்வில்லில் உள்ள எல்லோ பாக்ஸ் ஆடிட்டோரியத்தில், இன்று நடக்கும் விழாவில் விருது பெறுகிறார்.