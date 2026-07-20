'ஹோம்ஸ்டே' பதிவு கட்டாயம் சுற்றுலாத்துறை உத்தரவு
'ஹோம்ஸ்டே' பதிவு கட்டாயம் சுற்றுலாத்துறை உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:24 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் செயல்படும், 'ஹோம்ஸ்டே' எனும் தங்கும் இடங்கள், முறைப்படி பதிவு செய்து கொள்வது கட்டாயம். இதுவரை பதிவு செய்து கொள்ளாத ஹோம்ஸ்டேக்கள், தாமதிக்காமல் பதிவு செய்து கொள்ளும்படி, சுற்றுலாத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து, சுற்றுலாத்துறை கமிஷனர் ராம் பிரசாத் மனோகர் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையில் கூறியதாவது:
கர்நாடக சுற்றுலாத்துறை, கர்நாடக ஹோம்ஸ்டே பதிவு நெறிமுறை - 2025 என்ற விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்கு மாநிலம் முழுதும், நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த விதிமுறைப்படி, ஒவ்வொரு ஹோம்ஸ்டேக்களும், முறைப்படி பதிவு செய்து கொள்வது கட்டாயம். இதுவரை, 500க்கும் மேற்பட்ட ஹோம்ஸ்டேக்கள் பதிவு செய்ய சுற்றுலாத்துறையில் விண்ணப்பித்துள்ளன.
பதிவு செய்து கொள்ளாத ஹோம்ஸ்டேக்கள், தாமதிக்காமல் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். பதிவுக்காக வந்துள்ள விண்ணப்பங்களில், 400 விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை முடிந்துள்ளன.
ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்தையும், சுற்றுலாத்துறை, போலீஸ் துறை, மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம், மாவட்ட பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் அடங்கிய அதிகாரிகள், விரிவாக ஆய்வு செய்த பிறகே, பதிவு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். அங்குள்ள அடிப்படை வசதிகள், பாதுகாப்பு, துாய்மை என, அனைத்து அம்சங்களும் ஆய்வு செய்யப்படும்.
விதிகளின்படி செயல்படாத ஹோம்ஸ்டேக்களுக்கு, பதிவு சான்றிதழ் கிடைக்காது. இந்த ஹோம்ஸ்டேக்களின் குறைகளை சரி செய்து கொண்டு, மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பரிசீலனைகள் முடிந்து, சம்பந்தப்பட்ட ஆணையங்கள் ஒப்புதல் கிடைத்த, 45 நாட்களுக்குள் பதிவு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை, பதிவை புதுப்பித்து கொள்வது கட்டாயம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.