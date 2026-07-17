தகுதியற்ற பி.பி.எல்., கார்டு பயனாளிகள் ஏ.பி.எல்., பிரிவுக்கு மாற்றம்: முனியப்பா
தகுதியற்ற பி.பி.எல்., கார்டு பயனாளிகள் ஏ.பி.எல்., பிரிவுக்கு மாற்றம்: முனியப்பா
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:58 PM
பெங்களூரு: ''முறைகேடாக வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் ரேஷன் அட்டை பெற்றவர்கள், விரைவில் வறுமை கோட்டுக்கு மேல் உள்ள பிரிவில் சேர்க்கப்படுவர்,'' என, உணவு பொது வினியோக துறை அமைச்சர் முனியப்பா தெரிவித்தார்.
பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
கர்நாடகாவில் பி.பி.எல்., எனும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் ரேஷன் அட்டை பெற்ற பலர், தகுதியற்றவர்களாக உள்ளனர். அவர்களை விரைவில் ஏ.பி.எல்., எனும் வறுமை கோட்டுக்கு மேல் உள்ளவர்களாக மாற்ற, பலமுறை கோரிக்கை விடுத்து உள்ளேன்.
மத்திய அரசு, 7.76 லட்சம் பயனாளிகள், பி.பி.எல்., கார்டுகளுக்கு தகுதியவற்றவர்கள் என அடையாளம் கண்டுள்ளது.
இவர்களை ஏ.பி.எல்., பயனாளிகளாக மாற்றும் பணி, 50 சதவீதம் நிறைவடைந்து உள்ளது; அதாவது, 4,32,295 பேர் ஏ.பி.எல்., கார்டுதாரர்களாக மாற்றப்பட்டு உள்ளனர். மீதமுள்ளவர்கள் விரைவில் மாற்றப்படுவர்.
வருமான வரம்பை உயர்த்த வேண்டும் என்று தேஷ்பாண்டே தலைமையிலான, நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணைக்குழு பரிந்துரைத்து உள்ளது. இது கு றித்து விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மாநில அரசின், அன்ன பாக்யா திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசின் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத் தின் கீழ், 5 கிலோ அரிசி வழங்கப்படுகிறது. கூடுதலாக மாநில அரசு, 5 கிலோ அரிசியை இலவசமாக வழங்கி வருகிறது. 2023ல் மத்திய அரசிடம் இருந்து கூடுதல் அரிசி கிடைக்கவில்லை.
எனவே, 5 கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக ரொக்க பணம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு, 2023 ஜூலை முதல், 2024 டிசம்பர் வரை, மொத்தம் 72.02 கோடி பயனாளி களுக்கு, 11,561 கோடி ரூபாய் ரொக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
உடல் நலம் சார்ந்த காரணங்களால் பி.பி.எல்., குடும்பத்தினருக்கு, 15 நாட்களுக்குள் ரேஷன் அட்டை வழங்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பொது வினியோக அமைப்பை மேலும் வெளிப்படையாகவும், திறமையானதாகவும் மாற்ற, ஸ்மார்ட் பொது வினியோக அமைப்பு திட்டம் விரைவில் அமல்படுத்தப்படும். இதன் கீழ், இ - பாஸ் இயந்திரங்கள், மின்னணு எடை இயந்திரங்கள் நிறுவ, டெண்டர் கோரப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.