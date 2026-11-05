சுற்றுலா பயணியரை ஈர்க்கும் மஜாலி கடற்கரை

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ADDED : நவ 04, 2026 07:07 PM
– நமது நிருபர் –: உத்தர கன்னடா மாவட்டம், கார்வாரில் இருந்து 10 கி.மீ., தொலைவில், மஜாலி கடற்கரை உள்ளது. இது, கர்நாடகத்தின் வடக்கு முனையில், கோவாவுக்கு தெற்கில் அமைந்துள்ள சிறிய கடலோர நகரமான மஜாலி கிராமத்தில் உள்ளது. 4.5 கி.மீ., நீளமுள்ள இந்த கடற்கரை, தேவ்பாக் கடற்கரைக்கு வடக்கே அமைத்துள்ளது.
அமைதியான, அழகாக தனித்து நிற்கும் மஜாலி கடற்கரை, அதன் மென்மையான பொன்னிற மணல், அமைதியான, ஆழமற்ற நீர் போன்றவை சுற்றுலா பயணியரை வெகுவாக கவர்கின்றன. பரபரப்பான வாழ்க்கையில் இருந்து சிறிது நேரம் அமைதியை விரும்பும் குடும்பத்தினர், குழந்தைகள் என அனைவருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
இங்கு இயற்கையாகவே பாறை தடுப்புகள் உள்ளன. நீச்சல், பல்வேறு மோட்டார் அல்லாத நீர் சாகசங்களுக்கும், கயாக்கிங், படகு சவாரிக்கு சிறந்த இடமாகும். இந்த கடற்கரையை சுற்றிலும், சிறிய மீனவ கிராமங்கள் அமைந்து உள்ளன. இதன் அருகில் ஓடும் கால்வாய்களில், காலை நேரத்தில் பறவைகள் காணலாம்.