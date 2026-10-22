நவராத்திரி அலங்காரம்...

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 06:34 PM
மஹாலட்சுமி – ஸ்ரீ அங்காளம்மன் கோவில், ஸ்ரீராமுலா சன்னிதி தெரு, சிவாஜி நகர்.
கொல்கத்தா காளி – ஓம் ஸ்ரீ கங்கம்மா தேவி கோவில், 2வது கோவில் தெரு, மல்லேஸ்வரம்.
கொல்கத்தா காளி -– சுயம்பு காளியம்மன் கோவில், ஹலசூரு.
ராஜராஜேஸ்வரி –- ஸ்ரீ சாரதா பீடம், சிருங்கேரி.
சரஸ்வதி –- ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் கோவில், சிவாஜி நகர்.
சித்திதாத்ரி –- ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி கோவில், மைசூரு.
சிவலிங்க பூஜை –- ஸ்ரீ தண்டு மாரியம்மன் கோவில், சிவாஜி நகர்.
சாமுண்டீஸ்வரி –- ஓம் சக்தி கோவில், ஷெப்பிங்ஸ் சாலை.
சரஸ்வதி –- ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில், ஜெய்பாரத் நகர்.
ராஜாணியின் வீணை இசை நிகழ்ச்சி – ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதேஸ்வரர் கோவில், திம்மையா சாலை, சிவாஜி நகர்.
சரஸ்வதி –- ஸ்ரீ அன்னபூர்ணேஸ்வரி கோவில், ராமசந்திரபுரம்.
சரஸ்வதி –- ஆதிபராசக்தி மாரியம்மன் கோவில், ராபர்ட்சன்பேட்டை, தங்கவயல்.
வெண்ணெய் –- ஸ்ரீ படவேட்டம்மன் கோவில், சிக்பஜார் சாலை, சிவாஜி நகர்.
பதார்த்தம் –- ஸ்ரீ தேவி கருமாரியம்மன் கோவில், எம்.ஜி., மார்க்கெட், தங்கவயல்.
சரஸ்வதி தேவி –- ஆதிபராசக்தி அம்மன் கோவில், ஜீவன் பீமா நகர்.
தட்சிணா மூர்த்தி –- ஸ்ரீ நவதுர்கா தேவி கோவில், நியூ பாகலுார் லே – அவுட்.
சக்ரதாரினி –- ஸ்ரீ முத்தியாலம்மா தேவி கோவில், ராஜாஜி நகர்.
கொல்கத்தா காளி –- ஸ்ரீ தேவி கருமாரியம்மன் கோவில், எம்.வி.கார்டன்.
புவனேஸ்வரி -– மகான் ஒடுக்கத்துார் சுவாமிகள் மடம், கங்காதர செட்டி சாலை, ஹலசூரு.
திருவக்கரை வக்ரகாளியம்மன் -– ஸ்ரீ நாகம்மா தேவி கோவில், செயின்ட் ஜான்ஸ் சாலை.
ஹம்ச யுகுதா விமானஸ்தே –- திரு கதம்பாரண்ய ஆசிரமம், ஆசிர்கானா தெரு.
சரஸ்வதி -– ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய சுவாமி கோவில், சிக்கபானஸ்வாடி.
சரஸ்வதி, முந்திரி, திராட்சை –- ஸ்ரீ வேம்பு அம்மன் கோவில், கே.பி.அக்ரஹாரம்.
குட்டே முனிசாமி – முந்திரி, திராட்சை, அக்கியம்மா – சரஸ்வதி –- ஸ்ரீ குட்டே முனிசாமி மற்றும் ஸ்ரீ அக்கியம்மா கோவில், கே.பி.அக்ரஹாரம்.
சரஸ்வதி -– ஸ்ரீ வராஹி அம்மன் கோவில், ராஜாஜி நகர்.
சரஸ்வதி –- ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி கோவில், லக்கசந்திரா.
ராஜ ராஜேஸ்வரி –- ஸ்ரீ தண்டபாணி ஞான மந்திரா, ராஜாஜி நகர்.
திரிபுரம்பா – மயூரி, அன்னபூர்ணேஸ்வரி – உலர்ந்த பழங்கள் –- ஸ்ரீ வலம்புரி விநாயகர் கோவில், ராமமூர்த்தி நகர்.
மஹா பத்ரகாளி தேவி – ஸ்ரீ சதாசிவா கோவில், லிங்கராஜபுரம்.
விஜயலட்சுமி அம்மன், தேங்காய் – ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் கோவில், சிவாஜி நகர்.
சரஸ்வதி – ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் கோவில், கென்னடீஸ், தங்கவயல்.
அர்த்தநாரீஸ்வரர் – தின்தினி மவுன குரு மடம், தொட்டகுன்டே, காக்ஸ்டவுன்.
மகிசாசுரமர்த்தினி – ஸ்ரீ பெரிய பாளையத்து அம்மன் கோவில், காக்ஸ்டவுன்.
ராஜராஜேஸ்வரி – ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் கோவில், தம்புசெட்டி சாலை, காக்ஸ்டவுன்.
சரஸ்வதி – ஸ்ரீ வெள்ளேரி அம்மன் கோவில், வண்ணார்பேட்டை.
சரஸ்வதி – ஸ்ரீ கல்யாணசிவ சுப்ரமண்ய சுவாமி கோவில், பாஷ்யம் நகர்.
வஜ்ராங்கி – ஸ்ரீ கருமாரியம்மன் கோவில், தயானந்த நகர்.