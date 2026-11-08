செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : நவ 07, 2026 02:11 AM
மங்களூரு: கல்லுாரி மாணவி சவுஜன்யா கொலையில் கைதான சந்தோஷ் ராவ் விடுதலை ஆனதன் பின்னணியில், சவுஜன்யாவின் தாய் மாமா விட்டல் கவுடா பங்கு உள்ளது. இதுகுறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று எஸ்.ஐ.டி.,யிடம், வக்கீல் அம்ருதேஷ் என்பவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
பெங்களூரு: கோமுல் எனும் கோலார் – சிக்கபல்லாபூர் மாவட்ட பால் கூட்டுறவு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் பணி நியமனம் தொடர்பாக, கோலாரின் மாலுார் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., நஞ்சேகவுடா மீது அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை, உயர் நீதிமன்றம் நேற்று ரத்து செய்தது.
பெங்களூரு: சர்ச்சைக்குரிய படத்ைத பேஸ்புக்கில் பகிர்ந்ததாக, ஷிவமொக்காவை சேர்ந்த நாகேஷ் என்பவர் மீது பதிவான வழக்கை, உயர் நீதிமன்றம் நேற்று ரத்து செய்தது.
பெங்களூரு: கிராமத்து முட்டாள் போன்று பேசுவதாக என்னை பற்றி, அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே விமர்சித்துள்ளார். அவரை போன்று புத்தர், அம்பேத்கர் பெயரில் நான் கொள்ளையடிக்கவில்லை என மத்திய கனரக தொழில் அமைச்சர் குமாரசாமி கூறியுள்ளார்.