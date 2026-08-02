சர்ச்சை பேச்சாளரின் நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்ய போலீசில் மனு
சர்ச்சை பேச்சாளரின் நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்ய போலீசில் மனு
ADDED : ஆக 01, 2026 11:06 PM
பெங்களூரு: 'மதங்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசும் நகைச்சுவை பேச்சாளர் குணால் கம்ராவின் நிகழ்ச்சியை ரத் து செய்ய வேண்டும்' என, ஹிந்து அமைப்பினர் போலீசாரிடம் மனு அளித்து உள்ளனர்.
மஹாராஷ்டிராவை சேர்ந்த நகைச்சுவை பேச்சாளர் குணால் கம்ரா, 37. இவர் அரசியல்வாதிகள், மதம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் நகைச்சுவை செய்வதால், அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்கிக் கொள்கிறார்.
இவர், கடந்த ஆண்டு மஹாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவை கடுமையாக விமர்சித்தன் மூலம் தேசிய அளவில் பலராலும் அறியப்பட்டார். இவரது நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி, நாளை பெங்களூரு பட்டந்துார் அக்ரஹாராவில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடக்க இருந்தது. இதையறிந்த ஹிந்து ராஷ்டிர அமைப்பினர், நேற்று ஒயிட்பீல்டு போலீஸ் நிலையத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில், 'குணால் கம்ரா, ஹிந்து தெய்வங்களை அவமதிக்கும் வகையில் நகைச்சுவை செய்கிறார். அவர் சமீபத்தில் டில்லியில் நடந்த நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியில் பேசும் போது ராமர், சீதா தேவி குறித்து ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
'இது போன்ற கருத்துகளை நாளை பெங்களூரில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியிலும் பேசுவார். இதனால், பலரின் மத உணர்வுகள் புண்படும். எனவே, மத நல்லிணக்கம், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் ஏற்படுத்தும் குணாலின் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்ட வேண்டும்' என, கூறியிருந்தனர்.