/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/தங்கவயலில் இன்று மின் தடை
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 08:34 PM
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தங்கவயல்: தங்கவயலின் நகரம் மற்றும் கிராம பகுதிகளில் இன்று காலை 9:00 மணி முதல், மாலை 6:00 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படுகிறது.
‘பெஸ்காம்’ நிறுவனம் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:
டி.கொள்ளஹள்ளி மின்சாரம் வழங்கும் மையத்தில், மூன்றாம் காலாண்டில் பழுது பார்த்தல் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால், தங்கவயல் நகரப்பகுதி, ஆண்டர்சன்பேட்டை, பெமல் நகர பகுதிகளின் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள கிராமங்களில், இன்று காலை 9:00 மணி முதல், மாலை 6:00 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படுகிறது.