தண்டவாளங்களில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க தென்மேற்கு ரயில்வே, ஜி.பி.ஏ., கூட்டு முயற்சி
தண்டவாளங்களில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க தென்மேற்கு ரயில்வே, ஜி.பி.ஏ., கூட்டு முயற்சி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:34 PM
பெங்களூரு: ரயில் தண்டவாள பகுதிகளில் குப்பை கொட்டப்படுவதை தடுக்க தென்மேற்கு ரயில்வேவுடன் இணைந்து, ஜி.பி.ஏ., செயல்பட உள்ளது.
பெங்களூரில் உள்ள ரயில் தண்டவாள பகுதிகளில் குப்பை கொட்டப்படுவதை தடுப்பது குறித்து, பெங்களூரு பிரிவு ரயில்வே மேலாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
ரயில்வே இணை அமைச்சர் சோமண்ணா, பெங்களூரு நகர வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் கிருஷ்ணபைரே கவுடா, ஜி.பி.ஏ., தலைமை கமிஷனர் மஹேஸ்வரராவ், பெங்களூரு குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள், பெங்களூரு திடக்கழிவு மேலாண்மை அதிகாரிகள் என பலரும் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவுகள்:
பெங்களூரில் ரயில் தண்டவாளங்கள் அருகே குப்பை வீசுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குப்பை கொட்டுவோருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது குறித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும்.
ரயில் நிலையங்களிலிருந்து துாரமாக உள்ள பகுதிகளில் குப்பை வீசப்படுகிறது. இதை தடுக்க முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குறிப்பாக எலஹங்கா, கெங்கேரி, ஒயிட்பீல்டு, ராஜனுகுண்டே, கார்மேலரம் ஆகிய பகுதிகளில் அதிகமாக குப்பை வீசப்படுகிறது. இந்த பகுதிகளில் கண்காணிப்புகளை பலப்படுத்த வேண்டும்.
குப்பை கொட்டப்படுவதை தடுக்க தென்மேற்கு ரயில்வே உடன் ஜி.பி.ஏ.,வும் இணைந்து செயல்படும்.
இவ்வாறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு உள்ளன.
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பட விளக்கம்
ரயில் தண்டவாள பகுதிகளில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற ரயில்வே இணையமைச்சர் சோமண்ணா, அமைச்சர் கிருஷ்ண பைரே கவுடா மற்றும் அதிகாரிகள்.