வீடு புகுந்து திருடிய மூவர் கைது ரூ.42 லட்சம் மதிப்பு பொருள் மீட்பு
வீடு புகுந்து திருடிய மூவர் கைது ரூ.42 லட்சம் மதிப்பு பொருள் மீட்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:30 PM
கதக்: வீடு புகுந்து திருடிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களிடமிருந்து, 42.73 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி நகைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மீட்கப்பட்டன.
கதக் மாவட்டம் உதயா லே - அவுட்டில் வசிக்கும் மஞ்சுநாத்தின் வீட்டில் மே 8ம் தேதி பணம், நகை திருட்டு போனது. வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரம் பார்த்து வந்த கொள்ளையர்கள் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம், வெள்ளி நகைகளை திருடி சென்றனர்.
இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. திருடர்களை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
கொள்ளையர்கள் முகமூடி, கையுறை அணிந்து வந்ததால் சம்பவ இடத்தில் ஆதாரம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இதனால், விசாரணை மந்தமாக சென்றது.
அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்த போது, சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் சுற்றித்திரிந்த வெள்ளை நிற கார் கண்டறியப்பட்டது.
இந்த வாகனத்திலுள்ள நம்பர் பிளேட்டை வைத்து போலீசார் விசாரித்தனர். தட்சிண கன்னடாவை சேர்ந்த முகமது ரபீக், 36, பெலகாவியை சேர்ந்த இம்ரான், 40, ஹாவேரியை சேர்ந்த மவுலா அலி தர்கா, 34, ஆகியோரை கைது செய்துள்ளனர்.
இவர்களிடமிருந்து, 33.33 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள், வெள்ளி பொருட்கள், குற்றச்செயல்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு கார்கள் என, மொத்தம் 42.73 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் மீட்கப்பட்டதாக எஸ்.பி., ஜெகதீஷ் கூறினார்.