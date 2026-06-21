/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/ சிறுமி பலாத்காரம் பெண் உட்பட மூவர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:17 PM
அ நிறம் | அளவு
தேவனஹள்ளி: சிறுமி பலாத்கார வழக்கில், பெண் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பெங்களூரு ரூரல் தேவனஹள்ளியில் வசிப்பவர் ரேணுகா, 35. இவரது பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் தம்பதிக்கு 17 வயதில் மகள் உள்ளார். கடந்த 17ம் தேதி சிறுமியை, ரேணுகா கோவிலுக்கு அழைத்து சென்றார்.
தனக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான நவீன், வெங்கடரமணாவிடம், சிறுமியை ஒப்படைத்தார். சிறுமி வாயில் வலுக்கட்டாயமாக மது ஊற்றி அவரை, இருவரும் பலாத்காரம் செய்தனர். வெளியே சொன்னால் கொன்று விடுவோம் என்று மிரட்டி அனுப்பினர். ஆனாலும் சிறுமி தனக்கு நடந்த கொடூரத்தை பெற்றோரிடம் கூறினார். அவர்கள் அளித்த புகாரில், போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்த தேவனஹள்ளி போலீசார், ரேணுகா, நவீன், வெங்கடரமணாவை நேற்று கைது செய்தனர்.