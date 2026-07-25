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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ இன்று இனிதாக...

﻿ இன்று இனிதாக...

﻿ இன்று இனிதாக...

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:30 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:30 AM

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ஆன்மிகம்

ஆடி ஏகாதசி மற்றும் கல்யாண உத்சவம்

 பாண்டுரங்க சமாஜ் சார்பில் ஆடி ஏகாதசி மற்றும் கல்யாண உத்சவத்தை ஒட்டி, சரஸ்வதி கோபாலகிருஷ்ணன் குழுவினரின் பஜனை வடிவில் சம்பூரண நாராயணீயம் - காலை 8:00 மணி; ஆதித்யம் - மதியம் 1:30 மணி; ரமணி - கிருஷ்ணன் குழுவினரின் பஜனை வடிவில் அபங் திவ்யநாமம் சங்கீர்த்தனம் - மாலை 5:00 மணி. இடம்: ஸ்ரீ சீதா ராமா கல்யாண மண்டபம், சுப்பையனபாளையா எக்ஸ்டென்ஷன், பானஸ்வாடி பிரதான சாலை, பெங்களூரு. தொடர்புக்கு 98455 50693.

45ம் ஆண்டு, வேத பாராயண மஹோத்சவம்

 ஸ்ரீவித்யா அறக்கட்டளை பவுண்டேஷன் 45ம் ஆண்டு, வேத பாராயண மஹோத்சவத்தை ஒட்டி, சாஸ்தா அஷ்டபதி, ஸ்ரீராமசந்திர பாகவதர், சம்பிரதாய பஜனை வித்யாலயம் மாணவர்கள் இணைந்து நடத்தும் பூர்ண புஷ்பகலா கல்யாண மஹோத்சவம் - காலை 8:00 மணி; தீபாராதனை, பகவத் பிரசாதம் - மதியம் 1:00 மணி; தர்மசாஸ்தா சரித்திரம் தொடர்பான கேள்வி பதில், சாஸ்த்ரு அஸ்தபடி, சாஸ்தா பிரீத்தி - 2:00 முதல் 3:00 மணி வரை; பூர்ணிமா ஸ்ரீகாந்தின் சங்கீத உபன்யாசம் - 3:00 முதல் மாலை 4:00 மணி வரை; தமிழில் துஷ்யந்த் ஸ்ரீதரின், 'உன் சுந்தர காண்டம்' சொற்பொழிவு - 5:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை; தீபாராதனை, பகவத் பிரசாதம் வழங்கல் - 7:00 மணி. இடம்: ஸ்ரீ சூர்யநாராயண சுவாமி கோவில் கல்யாண மண்டபம், தொம்மலுார், பெங்களூரு. தொடர்புக்கு 99019 35506.

மண்டல பூஜை

 ஸ்ரீ சமயபுரம் மஹா மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் முடிந்ததை ஒட்டி, மண்டல பூஜை - காலை 6:00 முதல் மதியம் 12:00 மணி வரையிலும்; மாலை 5:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரையிலும்; ஹோமம் - காலை 10:00 முதல் 11:00 மணி வரை; அபிஷேகம் - 11:00 முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை; ஆரத்தி - மதியம் 12:30 மணி. இடம்: ஸ்ரீ சமயபுரம் மஹா மாரியம்மன் கோவில், பாபுராயனகொப்பலு, ஸ்ரீரங்கபட்டணா, மாண்டியா.

பவித்ரோத்சவ மஹோற்சவம்

 தேவதைகள் பிரார்த்தனை, ஸ்வஸ்திக் புண்ணியாஹ வாச்சனா, ஆச்சார்யா ருத்விக், வருணா, ஷால வாஸ்து, பஞ்ச கவ்யா பிரசன்னா, ரக்ஷாராதனை, அங்குரார்பனா, அக்னி பிரணயனா, கும்பாராதனை, பவித்ர பிரதிக்ஷா, பவித்ர வாஸ்து, சயனாதிவாசா, ஹோமங்கள், நிவேதனா, ஆரத்தி, பிரசாத வினியோகம் - மாலை 5:00 மணி. இடம்: பிரசன்ன லட்சுமி வெங்கட ரமண சுவாமி கோவில், கீதா சாலை, ராபர்ட்சன் பேட்டை.

லேசர் ஷோ

 அவதுாத தத்த பீடத்தில் 45 அடி உயர காரிய சித்தி ஹனுமன் சிலை மீது '4கே புரொஜக் ஷன் மேப்பிங்' நிகழ்ச்சி - இரவு 7:10, 7:40, 8:10 மணி, இடம்: ஸ்ரீகணபதி சச்சிதானந்த ஆசிரமம், தத்தநகர், நஞ்சன்கூடு சாலை, மைசூரு.

பொது

கதை சொல்லுதல்

 கலாசுருச்சி சார்பில் எழுத்தாளர் சவுமியா கோட்டியின் 'கதை கேட்கலாம் வாங்க' கதை சொல்லுதல் - மாலை 4:30 முதல் 5:30 மணி வரை. இடம்: சுருச்சி ரங்கமனே, 476, சித்ராபானு சாலை, குவெம்பு நகர், மைசூரு. தொடர்புக்கு 92435 81097.

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