﻿ இன்றைய மின் தடை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:12 AM
மாரத்தஹள்ளி, என்.ஏ.எல்., பாக்மனே டெக்பார்க், ஜி.டி.ஏ.இ.ஆர்., இந்திரா நகர், டிபென்ஸ் காலனி, 100 அடி சாலை, இந்திரா நகர் ஒன்றாவது, இரண்டாவது ஸ்டேஜ், 80 அடி சாலை, சி.எம்.ஹெச்., சாலை, கிருஷ்ணர் கோவில் சாலை, ஹெச்.காலனி, ஜீவன் பீமா நகர், கீதாஞ்சலி லே - அவுட், ஹுல்லேரி, 12வது பிரதான சாலை, பி.டி.ஏ., லே - அவுட், எல்.ஐ.சி., காலனி, திப்பசந்திரா, ரமேஷ் நகர், டாடா ஹவுசிங்.
மல்லேஷ் பாளையா, மாருதி நகர், கல்லப்பா லே - அவுட், ராஜண்ணா காலனி, எல்.என்.ரெட்டி காலனி, பசவநகர், அன்னசந்திர பாளையா, விபூதிபுரா, ஜெயின் ஹைட்ஸ், விஸ்வஜித் லே - அவுட், ஆதர்ஷா வில்லா, குவெம்பு சாலை, கிருஷ்ணப்பா கார்டன், விமான நிலைய சாலை, டெக்சாஸ், ஐ.ஏ.எம்., தொட்டனஹுன்டி, நீதிபதிகள் குடியிருப்பு.
மான்யதா டெக்பார்க், மான்யதா எம்பசி பிசினஸ் பார்க், மாருதி லே - அவுட், புவனேஸ்வரி லே - அவுட், ஏ.ஐ.ஆர்., லே - அவுட், ராச்சேனஹள்ளி, பி அண்டு டி லே - அவுட், ஸ்ரீராமபுரா, மேஸ்த்ரி பாளையா, சாமுண்டீஸ்வரி லே - அவுட் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகள்.
ஜெய் புவனேஸவரி லே - அவுட், கே.ஆர்.புரம் பிரதான சாலை, தீபா மருத்துவமனை, விநாயகா லே - அவுட், அஜித் லே - அவுட், டி.சி., பாளையா சிக்னல், பெட்டரஹள்ளி, சிக்க பசவனபுரா, எஸ்.ஐ.ஏ., கல்லூரி, ஆல்பா கார்டன் லே - அவுட், சுதந்திர நகர் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகள்.