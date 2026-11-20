பள்ளி மதிய உணவுக்கு அரிசி நன்கொடை வழங்கிய கிராமத்தினர்
பள்ளி மதிய உணவுக்கு அரிசி நன்கொடை வழங்கிய கிராமத்தினர்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 07:46 PM
ஹாவேரி: அரிசி இல்லாமல் 15 நாட்களாக அரசு பள்ளியில் மதிய உணவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பள்ளி சிறார்களுக்கு கிராமத்தினரே மதிய உணவுக்கு வசதி செய்துள்ளனர்.
ஹாவேரி மாவட்டம், சவனுார் தாலுகாவின் செல்லாலா கிராமத்தில் அரசு பள்ளி உள்ளது. இதில் 300 மாணவ – மாணவியர் படிக்கின்றனர்.
பள்ளியில் மதிய உணவுக்கு அரிசி காலியாகி விட்டது. அரிசி தேவை என, பள்ளி நிர்வாகம் கோரிக்கை விடுத்தும், அதிகாரிகள் அரிசி வழங்கவில்லை.
அரிசி இல்லாததால், பள்ளியில் சில நாட்களாக மதிய உணவு தயாரிப்பது நிறுத்தப்பட்டது. மாணவ – மாணவியர் பசியுடன் கல்வி கற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதையறிந்த கிராமத்தினர், சிறார்களுக்கு மதிய உணவு நிற்க கூடாது என்பதால், 4 குவிண்டால் அரிசியை நன்கொடையாக வழங்கினர். இந்த அரிசியை பயன்படுத்தி, மாணவ – மாணவியருக்கு மதிய உணவு வழங்கப்படுகிறது.
அதிகாரிகள் செய்ய வேண்டிய வேலையை கிராமத்தினர் செய்துள்ளனர். தாங்களே முன் நின்று சாப்பாடு தயாரித்து மாணவ – மாணவியருக்கு பரிமாறுகின்றனர். கிராமத்தினரின் உதவியால், மாணவர்களுக்கு 15 நாட்களாக உணவு கிடைக்கிறது. அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தை கிராமத்தினர் கண்டித்துள்ளனர்.